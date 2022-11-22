通膨、缺工也難救低薪！2023企業估僅漲3.35%

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若以2023年，連續兩季經濟成長停滯或負成長的發生機率來看，7.8%企業認為一定會發生、25.3%企業認為高度機率(發生機率70~99%)、48.8%企業認為中度機率(發生機率40~69%)，共計81.9%的企業認為2023年景氣衰退呈現「中高度發生機率」。
企業最擔心的前三項原因包含73.7%認為受通貨膨脹影響、51.5%烏俄戰爭持續、45%各國央行加速升息貨幣緊縮；另，半導體庫存增加、需求降溫(28.6%)，中共二十大重申絕不放棄對台動武(27.6%)也擠進前十大擔憂項目。28.1%企業認為，景氣要到2023年第三季才會回溫；15.4%企業認為，要到2023年第四季才會回溫。
2023年，45.2%企業預期調薪3.35%，平均每月調薪1474元，另有21.9%企業預期不會調薪，0.9%預期可能減薪，32%不清楚。花梓馨分析，2023年調薪受到物價上漲「動力」、景氣可能反轉「阻力」兩大因素交錯影響，物價上漲，調薪幅度較2022年稍高，與調薪企業比例較2022年增5.9個百分點顯示，企業願意加薪；但調薪幅度僅3.35%9年來倒數第三，僅比2022年略增0.25個百分點約172元，顯示景氣可能反轉，讓企業調薪趨於保守。
而如何調薪？104調查發現，企業調薪順序為，「關鍵人才優先以利留才」、「全體結構性調薪」、「只調固定薪資」，企業認為，不論是關鍵職或一般職，薪資要達前20%才有競爭力，至於薪酬趨勢，花梓馨指出，受缺工與通膨影響，企業招募新人勢必得提升銀彈攻勢，有47.3%企業新進人員薪資會高於在職員工，平均高10%，另僅3.7%企業會提供長期性薪資如限制型股票、1.9%將ESG納入KPI，尚未形成趨勢。