傳愛無國界! 陽光獲「國際醫療典範獎」 台灣燒傷復健專業e助中南美洲15國

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2021-2022年參與線上課程訓練的哥倫比亞San Vicente醫院職能治療師Liliana表示：「陽光訓練課程提供很完整的理論基礎，讓我更了解復健介入背後的知識跟原則，也更有自信處理燒傷引起的各種問題。」另名同為哥國Simon Bolivar醫院的職能治療師Yinna自2016年起即持續參與陽光訓練課程外，並曾於2018年來台參訪陽光重建中心，返國後Yinna著手成立社區型復健中心，將在陽光所學的燒傷復健知能，運用在患者住院急性期及出院後的重建期，積極幫助病人維持自理能力，減少因功能損害、及障礙導致的社會經濟問題。同為學員的瓜地馬拉羅斯福醫院兒童燒傷診所物理治療師Amparo表示：「疫情期間所有實體訓練課程都停止了，還好有陽光透過網路課程舉辦訓練計畫，能夠繼續學習、加強在燒傷復健上的專業能力。陽光每次的訓練計畫都有特定主題，課程以很有結構、系統性的方式提供學習，這些培訓對我們團隊帶來很正面的影響。」
根據世界衛生組織統計，95%燒傷發生在中低收入國家，以中美洲國家而言，高達7成燒傷發生在5歲以下兒童身上，身處缺乏醫療資源的環境下，一旦錯過復健黃金期，燒傷疤痕增生與攣縮將造成許多不可逆的肢體變形與功能喪失。為幫助世界各地燒傷者不會因為貧窮背景或資源缺乏，而錯過復健重建黃金期，近三年即使在疫情影響下，陽光持續積極透過線上課程進行技術轉移嘉惠海外燒傷患者。陽光線上課程包含：壓力衣製作、及手部復健訓練等內容，除教導技術，更著重建立良好的知識基礎、問題分析和思考判斷，以期培訓的種子成員有能力為患者提供快速、正確的評估及擬定復健計畫，並能製作合身舒適、有效控制疤痕的壓力衣，讓燒傷患者願長時間穿戴方能達成預期之復健效益。此訓練課程推出後深獲中南美洲燒傷專業人員肯定與信賴，報名參與培訓的國家從3國增至15國，2023年陽光基金會將新推出手部復健進階訓練課程，預期將有更多國家參與訓練。
▲前衛福部部長林奏延(左)頒贈國際醫療典範獎座予陽光基金會董事長楊瑞永(右)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55847
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