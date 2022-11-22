醫用引流管減壓裝置 只需9秒解決醫療器材壓力性損傷

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奇美醫學中心手術專責護理小組長顧正婷表示，病人於就醫或手術過程中至少都需要一種醫療器材來進行診斷或治療，2016年美國國家壓傷諮詢委員會將使用醫療相關器材所產生的皮膚局部損傷，包含鼻胃管、氧療裝置、約束及各類管路，稱為「醫療器材相關性壓力性損傷」。病人如因麻醉關係，長時間制動，加上手術過程中使用的多項醫療器材容易產生術中壓力性損傷，若未及時治療，不僅病人住院天數會延長，也會增添感染的機率以及經濟和健康負擔，護理人員的工作流程的複雜性與醫療成本也會增加。
顧正婷說明，奇美醫學中心手術團隊於2022年7月創新研發了｢醫用引流管固定減壓裝置」，除可提供管路置放後有「位置固定」及「皮膚防壓」2項照護要點之外，病人感覺更舒適無異物感。自7月實施至今，使用此｢醫用引流管固定減壓裝置」的病人皆無產生醫療器材相關性壓力性損傷。使用時只要將管路置入「醫用引流管固定減壓裝置」的C型固定環，再將背膠膜移除，黏貼於病人清潔後的皮膚即能完成。欲更換管路固定時，只要移除病人皮膚固定之醫用引流管減壓裝置，清潔病人皮膚後再重新固定即可，過程只需9秒鐘。
顧正婷指出，病人生命的延續許多來自於醫療設備，若因醫療器材造成相關性壓力性損傷也可能導致病人疼痛和傷口感染惡化等致命風險，因此奇美醫學中心研發「醫用引流管固定減壓裝置」具皮膚防護及管路固定功能，操作容易，且能有效改善醫療器材相關性壓力性損傷發生率，維護病人安全，對於照護者助益非常大。「醫用引流管固定減壓裝置」已通過醫療器材許可，極具推廣價值。