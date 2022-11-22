民宅藏春色　豐原警破獲染毒應召站

台中市豐原分警日前接獲檢舉，指稱豐原大道一處透天厝民宅，疑似有違法經營應召站，豐原警獲報後旋即成立專案小隊積極調查，並報請臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮偵辦。
記者鄧力軍/台中報導
經豐原警方蒐證調查，於111年11月17日0時25分許查獲以林姓男子(86年次)為首，含會計林姓男子(84年次)、媒介洪姓男子(89年次)共3人經營色情應召站，期間招攬本國及外籍女子從事性交易工作，其中包含印尼籍及越南籍，從業女子年齡自20歲到40歲不等，經清查發現其中一外籍女子為逃逸移工，林男於網路論壇刊登廣告，招攬不特定人前往消費，以每次新臺幣2000至7000元的代價從事性交易，並於民宅外裝設監視器確認客人身分及躲避查緝。
現場查獲一名莊姓男客(72年次)正準備從事性交易，查緝過程於現場起獲監視器1組、保險套1批、潤滑油4瓶、手機工作機4支，以及疑似性交易獲利金額新臺幣1萬2000元，且在其中一名從事性交易82年次徐姓女子包包內查獲第二級毒品安非他命、毒品吸食器等物品，全案依違反妨害風化及毒品罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦，印尼籍逃逸移工84年次女子則依法移送移民署專勤隊收容。警方呼籲為維護善良風俗及治安平穩，絕不容許轄內不法情事孳生，治安無死角、犯罪零容忍，針對各類犯罪必強力執法，維護市民生命財產安全，建構安全宜居生活環境。