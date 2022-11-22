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小雪補過頭會上火！「這道菜」解膩滋補　簡單3步驟上桌

▲今（22）迎小雪，不少民眾會開始烹煮補氣去寒的料理養生，不過吃太多當心會有上火的危險！新北漁業局特地推薦了一道解膩同時又滋補養生的料理「貢寮鮑山藥雞湯」。（圖／新北漁業局提供）
▲今（22）迎小雪，不少民眾會開始烹煮補氣去寒的料理養生，不過吃太多當心會有上火的危險！新北漁業局特地推薦了一道解膩同時又滋補養生的料理「貢寮鮑山藥雞湯」。（圖／新北漁業局提供）

記者汪睿琦/綜合報導

今（22）日是24節氣中的「小雪」，天氣也會開始越變越涼，不少民眾會開始烹煮補氣去寒的料理養生，不過你知道嗎？吃太多反而會有上火的危險！新北漁業局提醒，民眾要避免「補過頭」，推薦了一道解膩同時又滋補養生的料理「貢寮鮑山藥雞湯」，以新北在地東北角山藥、紅棗、枸杞一同燉煮，清涼又降火，非常適合在小雪後逐漸變涼的天氣食用。

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貢寮區漁會總幹事林麗美特別推薦民眾可在家烹製食用養生，只要簡單3步驟就能美味享用：

步驟一：貢寮鮑、雞肉川燙備用，山藥削皮切段後泡水備用，紅棗、枸杞洗淨備用。

步驟二：取電鍋內鍋放入雞肉、山藥及紅棗並加水淹過食材，外鍋一杯水燉煮。

步驟三：待電鍋跳起後，再加入川燙好的九孔及枸杞，外鍋放入1/4杯水稍微悶煮一下。

事實上，新北市貢寮區當季盛產貢寮鮑，以潮間帶半開放式海水養殖池天然養殖，一天兩次的潮汐換水，維持養殖池內海水純淨，加上養殖業者以龍鬚菜海等天然海菜餵養，所以培育出來的貢寮鮑，味道鮮美、肉質Q彈，此外養殖業者多年來堅持養殖過程不使用化學藥劑，並配合新北市政府於上市前重重抽驗，多重把關讓民眾可以安心享用的在地美味。

▲當季盛產貢寮鮑，以潮間帶半開放式海水養殖池天然養殖，一天兩次的潮汐換水，維持養殖池內海水純淨，加上養殖業者以龍鬚菜海等天然海菜餵養，所以培育出來的貢寮鮑，味道鮮美、肉質Q彈，廣受喜愛。（圖／新北漁業局提供）
▲當季盛產貢寮鮑，以潮間帶半開放式海水養殖池天然養殖，一天兩次的潮汐換水，維持養殖池內海水純淨，加上養殖業者以龍鬚菜海等天然海菜餵養，所以培育出來的貢寮鮑，味道鮮美、肉質Q彈，廣受喜愛。（圖／新北漁業局提供）

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