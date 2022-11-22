禁絕高齡NG交通行為　偏鄉宣導「路老師」授證

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近年來國內高齡人口逐年成長，110年高齡人口數較上年度上升10.53%，每十萬高齡者交通事故死亡人數減少5.51人，降幅15.9%；且111年1至8月每十萬高齡者交通事故死亡人數，有一半的縣市呈現下降，已有初步成效。
然而，高齡者仍占全體交通事故死亡人數的4成，其中，高齡者騎機車死亡，約占高齡者交通事故死亡人數的5成8，而行人死亡約有6成5是高齡者。今年路老師的宣講重點為「駕駛在非號誌路口的優先權宣導」、「行人應走行人穿越設施」，同時針對造成高齡用路人交通事故高風險行為，如「未依規定兩段式左轉」、「直接左轉彎」、「違規穿越道路」、「穿越道路未注意來車」、「未正確使用電動代步器」，以教學影片輔助宣講，同時提醒長輩們的身心功能退化影響駕駛能力的觀念，提高高齡用路人對於道路交通的應變能力。
活動中來自澎湖的路老師陳夢婷分享，宣講的動力來自於家人的支持，孩子並陪伴擔任小小路老師，並以「你必須先開始才會有機會厲害」的座右銘自我激勵，獲得了今年的金質獎。本次並有6位路老師同時獲得雙料獎項，令人感佩。
路老師持續以村里、社區的多元管道及地區高齡交通事故特性進行在地化的宣講，增加年長者的觸及率。每件事故造成多個家庭的破碎，期望藉由道路交通安全改善的精進作為，將道安意識普及為全民生活的一部分，共同建構「零死亡、零重傷」的交通安全環境。