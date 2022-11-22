名家論壇》楊威利／轟炸機的第三春

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※轟炸機歷經二戰、冷戰與21世紀三大階段。
新聞
10月23日，波音公司發佈升級版B-52轟炸機的新聞，這種全新構型的B-52轟炸機有可能被命名為B-52J。
※只有大國才玩得起大飛機。
首先要說明的是，人類自萊特兄弟1903年自製飛航器算起，人類航空史迄今（2022）不過120年，期間隨著飛航材料的進步與科技的演進，飛機動力從螺旋槳、噴射發動機到超音速，飛機的種類越來越多元，定翼機種類簡單歸類如下，教練機、戰鬥機、偵察機、攻擊機、運輸機、轟炸機、預警機、加油機、貴賓機等。
一國在發展空權時，初步會有教練機與戰鬥機，後續有時間時會有運輸機的空運需求，預算比較少的國家其空軍偵察與攻擊機的角色通常會由戰鬥機兼任，例如書面資料中偵照與航炸任務等字眼出現時，就是指涉戰鬥機兼任的樣態，畢竟要像美國空軍那樣，有專業的攻擊機區分的國家相當少。
這些定翼機中造價最高的當屬轟炸機、預警機與加油機，有部分國家擁有加油機與預警機的配置，例如台灣空軍有預警機，但日韓兩國卻配有加油機，端視各國財政與戰略上的考量；轟炸機的部份，過往大約只有聯合國五個常任理事國才有，但囿於財政與戰略考量，目前只有俄、美、中三國有轟炸機的配屬，英法兩國轟炸機慢慢淡出空軍舞台（法軍戰術轟炸除外）。
戰略轟炸機或戰略運輸機一般我們以「大飛機」來稱謂，飛航器固然可以帶來交通上的便捷但其耗油量也相當驚人，這種大飛機的耗油量自不用說，要遂行軍事上的戰略轟炸與運輸，其機隊的購置、飛航成本與油料自然只有軍事預算充沛的國家才有可能維持，也就是俄、美、中三國。直白的說就是只有大國才「養」得起大飛機。
※轟炸機歷經二戰、冷戰與21世紀三大階段。
轟炸機的第一個黃金時期發生在二戰，在義大利戰略家朱利奧杜黑（Giulio Douhet）發表「空權論」後，當時還有一派說法是「轟炸機總是能通過」或是用機槍火力擊退來襲的戰鬥機，後續以轟炸機內龐大的載彈量去轟炸敵軍、取得勝利；這種戰略轟炸在1940年德國對英國襲擊，以及1943年後，美國對日本與德國實施戰略轟炸都未能取勝，但在1945年8月6日美國對廣島投擲原子彈後，杜黑空權論獲得實踐，那時候的戰爭真的可以透過戰略轟炸機取勝。
美蘇冷戰期間雙方競相研發轟炸機，螺旋槳轟炸機計有美國的B-29與蘇聯的Tu-95，後續有噴射動力的B-52與Tu-16，還有超音速的B-1與Tu-22與Tu-160；但當美國研發匿蹤的B-2轟炸機時，蘇聯並未跟進，當時蘇聯已經解體無法再從事這類軍備競賽。冷戰時期為戰略轟炸機的第二黃金時期。
但眾多美國現役的轟炸機還是找到第三春，當然這得透過不斷的性能提升，發動機上由過往的噴射發動機改變成渦扇發動機；雷達上換裝與F/A-18E戰機同級的AN/APG-79，其他部分最明顯的不同為機鼻與機背的大突起；改裝後預計可以服役到2050年，若以最早的B-52H轟炸機1961年服役算起，這種飛航器跨越90年！
這些B-52轟炸機因下列武器得到它的第三春。首先是B61與B83核子彈頭，這兩型核子彈頭B-52轟炸機都能攜帶，必要時美國空軍可以進行核子嚇阻任務，例如10月31日，美國預計在澳洲部署6架B-52轟炸機的新聞；B-52轟炸機到現在還有其軍事效用，主要的原因就在於龐大的承載力。
擔任對地攻擊時，B-52轟炸機可搭載AGM-86與AGM-158，運用被動尋標器、高度人工智慧可辨識出艦艇的AGM-158C，可有效克制敵艦反制，除單枚反艦飛彈外也可透過戰場管理，由不同載台發射達成「多彈齊射」的能量。表定射程與B-52H轟炸機的航程相加，千里之外的打擊能量沒有問題。
在俄烏戰爭中，烏克蘭藉由TB1無人機與2枚次音速海王星飛彈，擊沉12500噸的莫斯科號巡洋艦後，除打響無人機的名號外，外界也注意到原來反艦飛彈威力那樣大，整個黑海艦隊的艦艇動態幾乎商用影像衛星都掌握得到，戰時美方軍用影像衛星支援自然不是問題；承平時期透過這些大眾看得到的轟炸機，於危機時從本土進駐算遠的前進基地（關島、澳洲），展現對敵方的威嚇能量。
在B-52轟炸機外，美國發展下一代新銳轟炸機，B-21突擊者轟炸機，新武器的研發趨勢是費用高昂，因此採購的架次也會縮減很多，許多類似擔任飛彈卡車的「低階」任務，一樣由B-52轟炸機擔任會比較划算；由此來看，B-52轟炸機堪稱史上最長壽的軍用飛航器。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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