6歲封后、15歲成太后！被當權力魁儡　操縱一生的上官氏

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進宮時才5歲的上官氏，先是當了漢昭帝的婕妤，不久就被冊封為皇后，是漢朝最年輕的皇后，此時的皇帝也才只有12歲；光速晉升的速度，讓許多在深宮中熬了一輩子卻出不了頭的女人都羨慕不已，殊不知等待上官氏的，卻是漫長且孤寂的人生，因為她即將目睹一場又一場的腥風血雨，席捲自己整個家族。
上官桀與上官安的野心，遠遠沒有讓上官氏當上皇后這麼簡單而已，因為拿了丁外人的好處，上官氏才得以順利進宮為后，因此上官桀父子少不得要為丁外人謀求封侯，以為報答，讓他能順利與長公主成婚，卻一再被一絲不苟、凡事講求禮教法規的霍光拒絕，說無功者不可封侯；憤怒的上官桀父子和鄂邑長公主索性就勾結在一起，試圖殺死霍光，廢掉劉弗陵，自己掌權。
對於父親和祖父的這些謀算，年幼的上官氏一無所知，也從來沒人問過她的意見、顧慮她的感受。慘的是，上官桀父子的謀反計畫還沒開始就被識破，霍光當機立斷，將上官父子、桑弘羊、丁外人一夥抓捕伏法，鄂邑長公主自知事情敗露，也自殺而死；霍光還下令將這些人的家族成員全都殺光，意思就是，他親手滅了女婿滿門，唯獨留下外孫女，皇后上官氏。
父系家族被外祖父殺光，當時才8歲的上官氏還來不及理解發生什麼事，就又成為母系家族的爭權工具。此時朝政大權全由霍光把持，為了讓外孫女盡快誕下未來的太子，霍光等人便建議漢昭帝，除了皇后以外，最好都不要親近女色，以保證龍體安康，這樣一來除了上官皇后外，後宮沒有任何人能侍奉漢昭帝，生育子嗣的機會就獨留給上官氏，但命中注定沒有子女福的上官氏，依舊沒能為漢昭帝生下一兒半女，一方面可能是因為年紀太輕，二方面也因為漢昭帝並不長命，僅活了21歲就撒手人寰，上官皇后15歲就守了寡。
由於漢昭帝沒有留下子嗣，因此霍光和大臣們把漢武帝的孫子、昌邑王劉賀扶上了帝位，上官氏便成為皇太后；戲劇化的是，劉賀皇帝才當27天，就因過度無能被廢，改由漢武帝的曾孫、戾太子劉據的長孫劉詢繼位，也就是後來的漢宣帝。
雖然上官氏只比漢宣帝大3歲，按輩分卻算是劉詢的祖母，只是因為劉詢已過繼給昭帝為嗣子，故上官氏仍被尊為皇太后。上官氏無心奪權，是皇后還是太后，對她而言都無所謂，可是她的劫難並沒有因成為世間名位最尊貴的女人而結束，因為她還將見證母系家族的覆滅，這一切又是源於她的外祖父霍光。
由於漢宣帝是霍光所立，所以即位之初，政事都聽霍光的，唯獨在立后這件事上，漢宣帝不肯讓步，堅持要維護髮妻許平君的權益，因他與許平君乃是患難夫妻，感情不同於一般；然而，霍光夫婦的意思，是想讓自己的女兒霍成君當皇后，眼看漢宣帝執意立許氏，霍光的夫人就勾結醫生，暗殺懷孕的許皇后，霍光事後還利用自己的權勢，要求漢宣帝不要追查此事，也埋下日後仇恨的種子。
霍成君如願當上皇后，但漢宣帝對結髮妻子之死始終耿耿於懷，也對霍氏的專權越來越不滿，但他不動聲色。公元前68年霍光病逝，漢宣帝還下令厚葬，給足霍家臉面；不過他親政後，便開始翦除霍氏家族的權力，一步步削弱他們的軍權，連外圍勢力也一併清除，等時機到了，就將霍氏家族連根拔起。霍光雖說是權鬥高手，他的兒孫卻沒有他這樣的本事，面對皇帝的怒火，加上霍夫人當初毒殺許平君的事情也開始敗露，最終難逃被滅門的厄運，霍皇后也被廢並自盡，上官氏的母系就此斷絕。
唯一稱得上幸運的是，漢宣帝並沒有遷怒上官氏，而是讓她繼續住在長樂宮，也沒有剝奪她的尊位，直到公元前75年，漢宣帝的長子劉奭（音同ㄕ、）即位為漢元帝，年僅40歲的上官氏又升級成為太皇太后，儘管她與漢元帝只差了10多歲。漢元帝建昭2年，上官氏過世，享年52歲，與漢昭帝合葬平陵。
縱觀上官氏的一生，6歲當皇后，15歲成為太后、40歲被尊為太皇太后，半生都被夾在祖父與外祖父的爭權奪利中，15歲喪夫後守寡，又從無親生子女在側，處境令人鼻酸。不過上官氏也算是壽終正寢、一生享盡榮華富貴，比起霍成君、陳阿嬌、衞子夫等同時代女性的下場，已是相當幸運。