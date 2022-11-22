芹菜是控血壓、護血管高手！降血壓必吃，加堅果等４吃法更加分！

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芹菜最知名特色：降血壓劉怡里營養師表示，芹菜高鉀、高鈣、高鎂、高維生素A、高β-胡蘿蔔素，也含有豐富的膳食纖維，且熱量相當低，約100克僅有15大卡，是個營養價值相當高的天然食材，最大的特色就是對降血壓非常有幫助，是常見被設計在降血壓食譜當中的食材之一，在有助降血壓的得舒飲食中就廣受營養師、醫師推薦。
芹菜各類營養有助健康：劉怡里營養師也更進一步說明各營養的好處，像是民眾日常飲食口味偏鹹，鉀有助平衡，且也利水、利尿、消水腫。而養骨、防範骨鬆、維持骨密度，民眾多會喝牛奶補充的鈣，雖說自然是多以乳製品為主較佳，不過在芹菜中也吃得到，也是個不錯的攝取來源。鎂則有利心情放鬆、幫助入睡、防範因缺鎂而形成抽筋。高維生素A、Beta胡蘿蔔素，兩者都有助護眼、抗氧化、幫助防範癌症、增強免疫力、修復黏膜、保護肺部黏膜，小朋友不敢吃胡蘿蔔也可以選吃芹菜。
除此之外，芹菜也有非常豐富的芹菜素，芹菜素是一種類黃酮類植化素，在九層塔等不少天然食材中都可吃到，芹菜是當中的佼佼者。芹菜素也有助預防癌症、降低前列腺素發炎反應、抗發炎，也正如中醫說道芹菜有助降火氣。另外也可抑制血小板凝集、降低血管濃稠度、疏通血管、幫助血管保持彈性，因此也有助防範中風、心肌梗塞等心血管疾病。
芹菜葉營養價值也很高！芹菜的葉子因為味道較重，不少民眾會將其去除，不過劉怡里營養師表示，芹菜葉其實有相當豐富的維生素C，若味道可以接受，建議可以保留。而西洋芹除了也具有前述的優點外，也富含葉酸，有助保護血管、抗氧化、胎兒腦神經發育。
芹菜營養高但未必人人能吃，營養師提醒４種人先不要。
芹菜雖然營養價值高，不過未必人人都適合吃，劉怡里營養師表示，由於芹菜具有高纖維且纖維粗的特性，對於剛作完消化道手術者、消化道不佳者負擔較大，建議避免為佳，待身體狀況恢復後再食用。而因為芹菜也具有抑制血小板凝結作用，服用抗凝血劑者、血友病患者也建議避免。
芹菜護血管，降血壓必吃！營養師教４吃法健康更加分。
民眾若想吃芹菜吃得更健康、更營養，劉怡里營養師建議可搭配好的油脂，例如搭配酪梨打養生精力湯，或是酪梨油用炒的方式料理，或搭配堅果一起食用，如此可更有助於維生素A、β-胡蘿蔔素吸收，營養更加分。至於民眾較熟悉、也常被提及的好油：橄欖油，因為發煙點較低，適合於涼拌等低溫料理，不適合炒或其他高溫烹煮，因此會建議使用酪梨油等發煙點高的油品。
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