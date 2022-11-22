快訊／張蘭10點聲明開嗆！爆大S：早就想跟韓國人結婚
汪小菲沒確實履行離婚協議，被大S透過法律程序追討積欠的500萬生活費後，理智線斷裂，從前妻到徐家老小全都罵了一輪，媽媽張蘭從傳語音訊息給徐媽，到直播中幫腔兒子罵人，大S昨（21日）晚發聲明回應前夫的怨懟，張蘭今下午也公布聲明，列出10點一一回擊前媳婦的說法，指大S婚內出軌，「她到現在一直在犯法」。
娛樂中心／綜合報導
張蘭駁斥大S聲稱從不傷害兒子身心，「她用了多少恐嚇、威脅，甚至以妨害祕密的手段來逼迫他（汪小菲）妥協，她自己和她的律師應該非常清楚」；張蘭稱大S說離婚是為了她和小菲著想，自己主動提及全是謊話，「事實證明，她早就想跟韓國人結婚，大陸離婚程序沒完成之前就迫不及待結婚了...她就是在婚姻關係還載浮載沉中，去抓了另一個韓國浮木，我的傻兒子到現在還相信是真愛！」
最讓張蘭無法原諒的，就是大S不和汪小菲直接講明不愛了，「要裝作純潔聖女，實際上不是那回事」，張蘭說，大S曾信誓旦旦地告訴汪小菲，她不會再愛別人，也不會再婚，小菲才會把律師加的「再婚不付贍養費」條款刪掉，「我只能說小菲在婚姻過程中犯傻，但不犯法，她到現在一直在犯法」。
大S說自己離婚後不口出惡言，張蘭聲稱大S離婚後不斷把非法取得的訊息傳給他人，編造各種理由威脅汪小菲「加碼提高費用金額」，讓兒子痛苦萬分，「這些惡毒的訊息都有留存，她裝不來的」，駁斥大S表示尊重法院調解書；張蘭說，汪小菲不但付足應付的贍養費，還多付500多萬元台幣，她也認為大S另組家庭，兒子不該再付家庭生活費、電費，「我覺得稍有廉恥心，都不會願意讓別人負擔任何電費、家用費，尤其是這麼奢侈浪費，不把人家的錢當錢花」。
張蘭說，她完全同意雙方不要惡言相向、互相傷害，稱自己忍著被人笑來稱讚前媳婦，「我做得還不夠？但究竟是誰去恐嚇別人？是誰將那些違法、侵害隱私、妨害祕密的東西散布出去，去傷害人的？」張蘭表示，婚姻協商過程中，大S不斷羞辱她，保證不會再婚，小菲才刪去再婚限制贍養費條件，要大S和其經紀人捫心自問。
最後，張蘭表示，狗仔葛斯齊詛咒她死，不符合中國人的人性，「但我真的告訴你，為了保護孩子，我戰死也要戰！」（編輯：楊穎軒）