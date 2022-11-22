艱困外配無力繳納欠款　桃園分署轉介社會局並贈慰問金

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桃園分署表示，葉姓婦人因未繳罰款銀行存款遭到扣押，長期協助婦人的研碩公司員工主動致電分署詢問案情，並表示葉婦是他們長期關懷的個案，領有身心障礙手冊，經濟狀況也十分窘迫。桃園分署查證後，得知先前所扣得之款項為身心障礙補助款，因此除依法撤銷扣押命令外，並於本月18日派員至葉婦住居所訪視。
據葉婦稱：其原係印尼籍，很久前嫁至臺灣，丈夫於20年前去世，其於102年間因腦瘤開刀治療，費用100多萬元是研碩公司幫忙支付，頭蓋骨取出後無法順利接合回去，導致現頭顱呈現凹陷，住加護病房約3個月，因多次的腦部重大手術導致其右半身手部與腳部神經受損，右手已無法施力、抬舉、寫字等，經復健後效果仍有限。平時與小姑住在公公的老舊房屋，公公不能自理現住在療養院，自己雖育有兩女，但都自顧不暇，對她不管不顧，現在就是靠身障補助約5000元和研碩公司的幫助度日。
葉婦眼眶泛著淚地說，研碩公司給予她太多的幫助，此生恐無以為報，執行同仁表示會協助轉介社會局提供經濟協助，並詢問是否有物資或其他需求，葉婦連連稱謝，但表示平常吃很少，一天只吃一餐，因為之前插管過，現在吃東西喝水喉嚨都會痛，一餐要吃3~4個小時，平常就去買白飯跟青菜吃或是科學麵，有時候吃完東西頭也會痛，家裡的瓦斯爐也是壞的，沒辦法煮東西。
桃園分署同仁了解到葉婦的處境堪憐向愛心社申請慰問金，其他同仁聽聞本件案情後亦自發性的捐款，所得款項一部分替葉婦繳納本件欠繳之罰鍰並為其購置一台電鍋，另一部分致贈給葉婦做生活費使用，葉婦收到慰問金及物品後非常感動，頻頻向執行同仁致謝，研碩公司知悉桃園分署之關懷善舉後，驚訝地表示，沒想到執行機關也有關懷弱勢義務人的一面！桃園分署表示，於執行過程中如發現需要幫助的義務人，即主動關懷訪視並提供適時之助力，以具體行動關懷弱勢義務人，致贈暖心的慰問金，讓民眾感受到愛與關懷，也望能為社會帶來正向與善的循環。