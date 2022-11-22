金正恩首偕愛女「看飛彈發射」 韓專家：暗示她可能接班
北韓領導人金正恩近期連續試射多枚飛彈，而他向美韓挑釁的舉動不稀奇，不過在18日當天金正恩帶著他罕見公開亮相的心愛女兒到試射現場視察，動機引發諸多輿論臆測。根據專家分析，金正恩若持續在大型公開場合帶這個女兒出席，可能暗示他心中將提早指定女兒為接班人。
國際中心楊智傑／綜合報導
北韓官媒《朝中社》19日報導，金正恩在18日指導發射「火星-17」型新型洲際彈道導彈（ICBM），作為北韓足夠遏制任何核威脅的火力展示。當天金正恩罕見地帶了夫人李雪主，也把女兒帶去現場一起視察；就北韓媒體發布照片來看，金正恩與女兒手牽手遠看飛彈升空、行經放在卡車的大型飛彈，兩人溫馨模樣與殺傷力驚人的軍火裝備成強烈對比，而這也是北韓官媒首次就金正恩女兒公開露面進行報導。
由於這是金正恩孩子少數在公開場合現身，根據南韓國家情報院向國會的閉門簡報透露，該名女童是金正恩的第二個孩子朱愛（Ju Ae），儘管北韓媒體並未公布女童的姓名、年紀等性別，但韓國專家認為，金正恩將外界注意力放在女兒身上的動機在於，他想暗示女兒是他的接班人，而若日後在大型公開場合金正恩持續帶著女兒出席，那麼就是在釋放他有意提早宣布女兒接班的訊息。
韓國媒體則指出，金正恩在2009年與李雪主結婚後，兩人育有3個孩子，出生年分別為2010、2013和2017年，朱愛則是兩人膝下未成年的第一千金，至於金正恩長子與次女的身分則尚未對外公開。