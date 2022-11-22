確診者不能投票 柯文哲：穿隔離衣或搭防疫計程車都很難
2022年九合一選戰在即，因應疫情影響，防疫指揮中心日前宣布，只要是確診者皆不可出門投票，引發社會各界討論。對此身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲則表示，無論是讓確診者穿隔離衣出門投票，或是統一用防疫計程車載到指定地點投票，都有技術上的困難，「如果是我的話，恐怕在一個月前就要開始召開，找台灣各縣市的防疫首長討論說，這到底怎麼做，要先提議。」
記者丁上程／台北報導
針對防疫指揮中心日前宣布確診者不得出門投票一事，引發社會各界正反兩方議論。有人認爲限制確診者投票已經明顯違反憲法相關規定；不過支持方則認為疫情近日才稍微趨緩，若開放確診者出門投票，恐怕會增加感染風險，進而因為選舉而造成疫情升溫。
對此柯文哲今（22）日出席桃園市長候選人賴香伶車隊掃街時，也對此發表看法。「一開始我想說，讓防疫計程車載到指定的場所去投就可以了，或另外也說可以穿隔離衣出去投，但老實講技術上還蠻困難的。」柯文哲說，到現在為止，雙北每天感染人數大概四千多，如果用五天的話，整個雙北地區就是兩萬，如果都要穿隔離衣或搭防疫計程車，技術上滿困難的。
柯文哲表示，如果要開放確診者去投票，如果他是決策的那個人，他也會考慮很久。「所以我每次說政治的核心是執行力，說得嘴角全是口沫，沒辦法執行也無效，這題的確有困難。」柯文哲說，如果由他來決策的話，他會提早一個月召開會議，邀集全台各縣市的防疫首長進行討論，「這到底怎麼做，要先提提議。」