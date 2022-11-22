特企／2022金馬指定貴賓禮！「宮廷級尊榮禮盒」奢華登場

特企／《楓之谷R：經典新定義》感恩節美食活動溫馨上線

▲《楓之谷R：經典新定義》感恩節版本溫馨上線，美食主題活動來報到！（圖／資料照片）
▲《楓之谷R：經典新定義》感恩節版本溫馨上線，美食主題活動來報到！（圖／資料照片）

本報訊

溫柔歲月，幸遇良友。這個感恩節，《楓之谷R：經典新定義》將在2022年11月24日–12月1日開啟美味佳餚主題活動，送出限定時裝，稱號等好禮回饋各位冒險家，讓你的感恩節感受滿滿當當的幸福！

我是廣告 請繼續往下閱讀
楓味美食新時裝　吃得飽也要穿得暖

為了表達對冒險家的感謝之心，菇菇寶貝和小夥伴們研究了超多精巧的食譜！最能令你滿足的食物會是什麼呢？感恩節限定時裝「美味創造者」的貪吃怪獸造型帽搭配上「熱狗衝擊」，「精緻三明治」等美味武器，一定能讓你聯想到許多令人垂涎三尺的佳餚，回想起那些香氣四溢的小確幸！此外，活動期間只要連續登錄遊戲還可以免費獲得「西餐愛好者」時裝唷。把「牛排套餐」，「芝士披薩」戴在頭上，是不是在冒險途中肚子餓了，還能用來充飢呢？

自助餐廳抓美食　活躍獎勵輕鬆拿

阿爾菲也將在本次感恩節中變身美食家，冒險家可以將消耗「美味享用券」成功抓取的食材交給阿爾菲品嘗，就可以換取諸多好禮哦！活動期間，只要於特定時間在聊天窗口發送特別指令，就有機會贏取超級外送大禮，把美味送到你家！另外，只要完成感恩節的活躍任務獲得料理供應量，就可以輕鬆領取「二代料理學徒」稱號，想獲得閃亮亮的高級限定稱號「第二屆頂尖廚王」，可就要多多訓練廚藝囉～

感恩節Discord限定神秘好禮　趣味活動Fun起來

這個感恩節，除了遊戲內容之外，菇寶偷偷告訴你，加入官方Discord還有限定好禮等你來領～！除了近期推出的「BOSS擊殺大比拼」影片投稿大賽送出豐富獎勵，後續官方還會招募玩家管理員，不定時舉辦趣味活動哦～還有不少經驗豐富的冒險家分享遊戲心得協助解答新手Q&A，輕鬆Fun玩不迷路，現在就加入我們的楓島Discord大家庭吧！

想了解更多遊戲介紹與最新詳情，請隨時關注官方資訊！

iOS版下載連結：https://fzggt.onelink.me/yz0W/glv4nnxv
Android版下載連結：https://fzggt.onelink.me/PVui/24jradiu
官方粉絲團：https://fzggt.onelink.me/w67W/tjxkylyg
官方Discord：https://discord.gg/GSbcuBNexH

彈射RPG手遊《動物朋友：王國》封測　6tan：還原度高

《龍虎門M》手遊正式推出！攜手王小虎決戰四大教主

特企／最新手遊《魔王關少年》　事前登錄人數已破5萬！

Lulu化身仙女魅力爆棚！本色代言RPG手遊　陪你一起修仙

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀