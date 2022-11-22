黃偉哲率車隊掃街大催票 相約阿中勝選後南北肉燥飯大pk

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車隊早上從鹽水出發，有不少支持者在街道上揮舞5號黃偉哲的旗子，也有早餐車的老闆跟著吃早點的顧客，一起向車隊揮手。大新營區有許多透天厝，當地民眾都在自家院子與車隊揮手，場面相當熱情。更有農會員工準備好5號紅布條，跟著車隊喊：凍蒜。行經後壁碾米廠時，一些農民顧不得手裡還在農作，也熱情地向車隊歡呼。黃偉哲喊話請民眾26日一定要出來投票，讓民進黨在大新營推出的4位候選人，都能順利進入議會，與市長一起繼續拚。
下午黃偉哲則與力拼連任的現任市議員呂維胤、李啓維、周麗津，及參選人林依婷在選區車掃，有趣的是黃偉哲行前卻拿出台北市長候選人陳時中競辦的文宣小物，喊出「陳時中凍蒜！黃偉哲凍蒜！」的口號，極力展現民進黨全國團結的決心，誓言要「南北作伙拚，台灣一定贏」。
黃偉哲表示，為了完成南北鄉親共同的盼望，因此除了幫自己拉票外，也要幫陳時中加油及催票。那是因為陳時中之前跟他下戰帖要來個南北肉燥飯pk，當時他回答陳時中，希望11/26之後兩人以「黃市長」對「陳市長」的身分來進行PK，所以為了完成這場「君子之爭」，一定要幫陳時中催票，兩人都要凍蒜。黃偉哲昨也在臉書發文表示，因為跟阿中有共同的期待，彼此都盼望國家繼續進步，所以要站出來挺台南，也要為台北挺身而出，今日他以實際的行動，拿出陳時中競選文宣品，展現南北相挺的團結氣勢。
喊話凍蒜後，車隊啟程繞經安平、南區跟市民朋友拜票，今天下午天空飄起了毛毛雨，天氣轉為濕冷，但候選人們仍鬥志高昂，身著輕便雨衣繼續掃街任務。麥克風手也不斷呼籲市民要站出來，市長投給「5告讚」的黃偉哲，疾呼議員要集中支持民進黨提名，3號周麗津、6號林依婷、8號李啟維、10號呂維胤，更不忘宣傳要支持18歲公民權修憲案。