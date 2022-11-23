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開元食品聯名舊振南　獨賣春節禮盒預購開跑！

▲開元食品X舊振南聯名獨賣「巧緻果酥迎春禮盒」即日起限量推出至12月9日進行預購，在開元食品預購網頁獨家販售。（圖／品牌提供）
▲開元食品X舊振南聯名獨賣「巧緻果酥迎春禮盒」即日起限量推出至12月9日進行預購，在開元食品預購網頁獨家販售。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2023農曆春節過年即將在一月到來，讓年節送禮需求也提前開跑，根據市場調查顯示，台灣送禮商機高達5千億的規模，其中又以春節檔期，有高達80%的人表示會安排送禮。國內餐飲指標開元食品看準企業與機關團體送禮需求龐大，與知名百年漢餅品牌「舊振南」跨界合作，推出為春節量身打造以符合工商賀禮、員工禮品及親友伴手禮需求的聯名獨賣「巧緻果酥迎春禮盒」。

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開元食品深耕商用市場40年，理解客戶在過年前後都會有龐大的送禮需求，因此特別與國內知名百年漢餅品牌「舊振南」進行聯名獨賣款合作，提供企業團體的工商賀禮、員工禮品及親友伴手禮更具差異化、更獨具特色的送禮選擇。

▲開元食品與知名百年漢餅品牌「舊振南」跨界合作，推出為春節量身打造的聯名獨賣「巧緻果酥迎春禮盒」瞄準年節商機。（圖／品牌提供）
▲開元食品與知名百年漢餅品牌「舊振南」跨界合作，推出為春節量身打造的聯名獨賣「巧緻果酥迎春禮盒」瞄準年節商機。（圖／品牌提供）
開元食品搶先推出「巧緻果酥迎春禮盒」預購優惠至12月9日止，企業團體及消費者可於線上進行預購，原價每盒780元，預購期間可享受早鳥優惠每盒700元。「巧緻果酥迎春禮盒」內含：四款精選舊振南創新小巧水果酥，及法國百年極致巧克力品牌「法芙娜」製成的可可碎豆酥，和濃醇的法芙娜巧克力棒，絕對是2023年春節最具風味與品味的送禮首選。

▲「巧緻果酥迎春禮盒」內含用茂谷柑製成內餡，奶酥皮揉入精品級法芙娜可可，風味甜而不膩的可可茂谷酥，是品味與風味兼具的年節送禮首選。（圖／資料照片）
▲「巧緻果酥迎春禮盒」內含用茂谷柑製成內餡，奶酥皮揉入精品級法芙娜可可，風味甜而不膩的可可茂谷酥，是品味與風味兼具的年節送禮首選。（圖／資料照片）
這次聯名合作的「巧緻果酥迎春禮盒」，包裝結合典雅與喜氣意境，將禮盒從傳統經典中開闊出另一番中西合併的繽紛品味，盒內精選四款舊振南的「創新小巧水果酥」：有嚴選在地鳳梨為基底，添加獨家乳酪配方製成的濃郁奶香外皮鳳梨酥；以芒果製作內餡，搭配伯爵茶茶葉揉入奶酥皮，有著清爽茶香與果香的伯爵芒果酥；內餡選擇草莓搭配桑葚，融合出雙重酸甜莓果好滋味的草莓桑葚酥；用茂谷柑製成內餡，奶酥皮揉入精品級法芙娜可可，風味浪漫甜而不膩的可可茂谷酥。再搭配兩款法芙娜小點：有著濃郁堅果香杏仁片製成清脆麥芽糖衣，淡淡奶香襯托著杏仁芳香，口感鬆脆、風味清新宜人的法芙娜可可碎豆酥；以及有著絲滑優雅的小巧造型，富含細膩而強烈的苦甜巧克力風味、其悠長餘韻令人無法抗拒的法芙娜巧克力棒，豐富多樣美味的小點組合，帶領大家迎接春節喜慶的幸福感。

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