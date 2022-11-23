開元食品聯名舊振南　獨賣春節禮盒預購開跑！

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開元食品搶先推出「巧緻果酥迎春禮盒」預購優惠至12月9日止，企業團體及消費者可於線上進行預購，原價每盒780元，預購期間可享受早鳥優惠每盒700元。「巧緻果酥迎春禮盒」內含：四款精選舊振南創新小巧水果酥，及法國百年極致巧克力品牌「法芙娜」製成的可可碎豆酥，和濃醇的法芙娜巧克力棒，絕對是2023年春節最具風味與品味的送禮首選。
這次聯名合作的「巧緻果酥迎春禮盒」，包裝結合典雅與喜氣意境，將禮盒從傳統經典中開闊出另一番中西合併的繽紛品味，盒內精選四款舊振南的「創新小巧水果酥」：有嚴選在地鳳梨為基底，添加獨家乳酪配方製成的濃郁奶香外皮鳳梨酥；以芒果製作內餡，搭配伯爵茶茶葉揉入奶酥皮，有著清爽茶香與果香的伯爵芒果酥；內餡選擇草莓搭配桑葚，融合出雙重酸甜莓果好滋味的草莓桑葚酥；用茂谷柑製成內餡，奶酥皮揉入精品級法芙娜可可，風味浪漫甜而不膩的可可茂谷酥。再搭配兩款法芙娜小點：有著濃郁堅果香杏仁片製成清脆麥芽糖衣，淡淡奶香襯托著杏仁芳香，口感鬆脆、風味清新宜人的法芙娜可可碎豆酥；以及有著絲滑優雅的小巧造型，富含細膩而強烈的苦甜巧克力風味、其悠長餘韻令人無法抗拒的法芙娜巧克力棒，豐富多樣美味的小點組合，帶領大家迎接春節喜慶的幸福感。