選戰倒數關鍵時刻！國民黨反民進黨五大奧步

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凌濤表示，此外還有重大投資假象，比如台積電龍潭投資案，連用地取得都還在未定之天，民進黨竟為了選情洩密台積電未來先進製程開發方向，何況明明台積電三奈米廠確定到美國，台積電卻沒證實一奈米要到龍潭，是不是因為鄭文燦跟鄭運鵬暴露台積電設廠資訊，使得台積電無法到桃園設廠？這是民進黨奧步需要思考的後果。
凌濤指出，民進黨更「情緒勒索」人民，蔡英文總統高呼「1126給世界一個正確訊息」來恐嚇人民，難道兩岸會因此產生衝突？為何不問問以「中國台灣」名義到大陸跟中共三大電信業者做生意賺人民幣的鄭運鵬，難道這就是民進黨要給世界的訊息嗎？還有黑函偽造文書事件，重重踩到人民善良道德底線，桃園傳出實體黑函塞信箱，這已是30年前老招，令人不齒，還有網路黑函，如臉書粉專「無良公關公司」偽造「找狗仔跟拍陳時中」假文件之簽名，不僅違反法律更違反道德，難道這就是民進黨選舉最後的奧步手段？
洪孟楷表示，地下賭盤如此猖獗，檢調是否應盡速展開調查？不要讓惡劣選風與地下賭盤影響選舉結果。此外，過去常說「見縫插針」，週刊報導卻連真正的「縫」都沒有，完全是憑空捏造，他要以黨部身分對報導之媒體嚴正抗議。沒有2022就沒有2024，國民黨此刻為2022勝選上下團結一心，想的是如何為人民拚好日子，呼籲媒體別再捏造子虛烏有之報導。
洪孟楷並代表國民黨在關鍵選前提出三大要求：1.總統、副總統、行政院長等人，肩負國家重責，不是選舉優先，別讓輔選行程造成基層員警過勞負擔。2.九合一結果關係到地方發展，拒絕任何奧步橫行，全民監督，大家都是最強隊友！3.檢調不能有黨派，只能有正義，要求針對地方選舉歪風即刻調查、佈線、喝止。