五星執政效益外擴　鄭文燦、鄭運鵬跨黨相挺前空姐黃敬雅

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桃園市長鄭文燦表示，黃敬雅曾擔任空服員，發生空難時堅持確認每位乘客都獲救後才接受救援離開崗位，這樣富有責任感的個性，讓大家都很疼惜她，呼籲前鎮小港市民朋友，上天給了黃敬雅人生再一次的機會，期望大家也給她一次機會來服務大家。
鄭運鵬表示，從過去的空難事件可以看出黃敬雅是一位非常勇敢的年輕女性，能夠擺脫陰霾重新回到正常生活，難得可貴的是還有投入政治的熱忱。新時代需要新的思維，相信她將會是最符合現代的市議員，也是能夠為下一代著想的好議員，請大家一定要支持9號黃敬雅。
黃敬雅提及，非常榮幸也很高興能夠獲得各界優秀人士的推薦，而鄭文燦市長除了推薦影片外，還特地為黃敬雅錄製電話拜票語音，在掃街時常常收到民眾熱切的回應，表示非常開心接到市長的電話，顯見鄭文燦的優秀執政成績有目共睹，並且已擴散到外縣市，可以說是全台灣有口皆碑，期許自己也能夠成為一位「五星級議員。」
黃敬雅說，最初鼓勵她投入政治的幕後推手就是鄭運鵬，而「快樂選舉」也是他們兩人共同的選舉態度：選舉不該是負面、抹黑、口水戰，也不需要成天塑造悲情勒索選民搶救自己。作為稱職民意代表應要勇於承擔，並且發自內心關心身邊每個人，永遠為人民帶來正向與歡樂，希望自己能夠和鄭運鵬一同當選，讓桃園與高雄加速「運」轉向前「邁」進。