特企／第十一屆女性創業菁英獎 京麗國際脫穎而出獲殊榮
由經濟部主辦、中小企業處承辦的第十一屆「女性創業菁英獎」，為國內最具指標性的女性創業獎項。而專精樂齡族紡織品的京麗國際，在兩年全球經濟受阻景氣下，雖受COVID–19疫情衝擊下逆勢成長，其營運模式及傑出的經營績效，從多家優秀企業中脫穎而出，榮獲2022女性創業菁英獎「卓越經營組」優勝。
今年女性創業菁英獎分為卓越經營組、傳承創新組以及科技應用組，評審團隊由數十名上市櫃公司企業家、高階經理人、創投、天使投資人、會計財務、及媒體行銷等各領域專業人士組成，歷經數月審查，最終三組別合計共10家企業獲獎，競爭相當激烈。京麗國際擅長機能衣著開發、憑藉其對樂齡族的關心與優秀的業務實力，在台灣老齡化社會異軍突起、關注老化議題，以提供全方位客戶服務切入不同家庭，不但能解決長輩的行動力問題，更能抬升過去未有的科技織品之價值，對接國際不間斷的要求，至今已整合數家台灣工廠並與海外馬來西亞、汶萊與新加坡經銷商合作並大獲好評，堅持100%MIT製造，協助產業開發及國內紗線大廠不斷研究開發機能紡織品，是本次獲獎重點。《京美》專注於深耕產品力的價值，經過嚴謹的第三方認證的考察檢驗，擁有多項檢驗報告及證書，共榮獲7座獎盃，數10筆的專利認證，以及來自美國食品藥物管理局FDA的認證─已不言而喻了《京美》對於產品力、卓越品質與創新的不懈追求。
京麗國際總經理呂麗美表示，獲獎並不是結束，而是任重道遠的開始。《京美》致力讓產品幫助顧客改善生活品質、提升生命力；更秉持向上亦向善的理念。持天然、無污染，以利他共好的精神，讓營銷歷程中的參與者都蒙受其益，創造善循環；不只追求顧客滿意，更將顧客當成家人。希望幫助更多的爺奶，重拾行動力，改善生活品質；藉由改善家中長者的生命力，維繫每一個家庭的健康、祥和與喜樂。
除榮獲經濟部中小企業處的「女性創業菁英獎」外，呂麗美也在過去因帶領京麗國際成就眾多獎項，榮獲金峰獎肯定，並取得「傑出商品」、「傑出企業」、「創業家楷模」與「台灣之光百業傑出專業達人獎」等殊榮。此獎項象徵著呂麗美以「誠信」、「創新」、「品質」、「負責」、「服務」以及「積極」的經營理念率領京麗國際，成為國家級品牌。
這次榮獲「女性創業菁英獎」，不僅是對呂麗美非凡能力與傑出經驗之再度肯定，也是對京麗國際於紡織領域貢獻的顯耀表彰。京麗國際將持續稟持「以人為本」的態度穩健發展。透過不斷推動機能衣著的各類使用與服務內容，期許能讓減碳環保落實到每一個人的生活之中；不僅落實京麗國際的核心願景，也成為保護地球環境的優質企業。