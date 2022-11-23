舉杯瘋世足！精釀啤酒零時差轉播 預測勝利隊伍免費開喝
2022世界盃足球賽熱血開踢，雖然卡達在比賽開始前，臨時決定不准在球場及周邊販售酒精飲品。不過，在台灣看零時差轉播時，可就不能錯過酒精助興，全台有不少餐酒館、酒吧紛紛推出球賽轉播派對，包括掌門精釀架設100吋的投影，讓球迷們可以有如親臨現場般零時差關注賽事，若是猜中獲勝隊伍現場指定生啤酒免費喝一杯；台北萬豪酒店一樓大廳Lobby Lounge，除了轉播精彩世足，還特別延長營業時段最晚至凌晨2時，預測當日贏球隊伍，猜贏者還有機會獲得「海尼根星銀啤酒」六瓶。
記者鍾怡婷/綜合報導
四年一度的世界盃足球賽正式開踢，掌門精釀11/20 起店內皆全程live直播球賽，現場架設100吋的投影，並提供吹氣式加油棒。世足期間首度與各種不同領域的品牌跨界合作，包含「金蘭食品」、「雲豹能源」、「天天防護口罩」、「華剛茶葉」、「滿貫大亨」、「金好運」、「EPSON」，每間店內都會有7種不同品牌造型的酒頭，點購特定酒款還能獲得各式限量贈品。此外，部分門市在賽事期間更加碼暢飲活動，凡猜中獲勝隊伍，現場指定生啤酒免費喝一杯，趕快來為你所支持的隊伍狂歡吧！
台北萬豪酒店一樓大廳Lobby Lounge自12月3日至12月18日推出「豪瘋世足狂歡夜」，配合世足賽程表之16強賽至冠軍賽事期間，特別延長營業時段最晚至凌晨2時，現場架起120吋超大螢幕轉播直擊精彩賽事。活動期間預測當日贏球隊伍，猜贏者即有機會獲得「海尼根星銀啤酒」六瓶，或可加入台北萬豪LINE好友，即免費獲得「日本朝日啤酒Asahi Draft Beer」乙杯。期間亦全時段提供萬豪半筋半肉牛肉麵、碳烤松阪豬究極肉燥飯、香辣綜合滷味、炸物拼盤、水牛城辣雞翅等招牌開胃美饌，單點最低180元+10%起，讓熱情加油吶喊的同時，飽足味蕾享受，以滿滿活力為支持球隊加油，邀請球迷呼朋引伴一起重溫世足狂熱夜。