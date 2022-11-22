快閃士林夜市！陳時中人氣超旺 百餘位民眾簇擁搶拍照
距離投票日僅剩4日，民進黨台北市長候選人陳時中今（22）日結束北投、士林、大同、中山等4區車隊掃街後，晚間前往士林夜市快閃，受到民眾熱情歡迎，現場餘百名民眾搶著與陳時中合照，不少人都帶著競選旗幟、相關文宣高喊凍蒜力挺，綠營議員候選人林延鳳、鍾佩玲、陳賢蔚、陳慈慧都到場，展現團結、力拚光復首都氣勢。
記者黃宣尹／台北報導
陳時中今日上午於北投展開車隊掃街，由競選主委、前副總統陳建仁陪同，預計將在3天掃完台北市12行政區；另外陳時中辦公室今日也宣布，本周五、投票前一日選前之夜造勢將在競選總部前的北平東路舉辦，包含總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁都會到場站台。
陳時中今日結束北投、士林、大同、中山等4區車隊掃街後，今日晚間抵達士林夜市，一下車後就受到民眾熱情簇擁。其在路邊與民眾拍照，前後超過百人排隊，人潮蔓延，更有不少民眾拿著競選文宣、旗幟要其簽名、表示力挺，氣勢相當驚人。
明日陳時中將繼續車隊掃街行程，上午赴松山、信義區，下午則至南港、內湖區，辣模、民進黨苗栗縣長候選人徐定禎女兒里唯預計將在出發前現身打氣，陳建仁則將繼續陪同陳時中地毯式掃街，力拚帶領民進黨睽違24年光復首都。