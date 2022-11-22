阿Sa歡慶40歲生日！躺沙發曝光美腿「危險領域」

香港女子團體Twins成員蔡卓妍（阿Sa），今（22）日歡慶40歲生日，曬出一張「逆天長腿」性感照片，引發網友討論。蔡卓妍早期拍攝青春劇《青春@Y2K》廣受觀眾喜愛，後簽約英皇娛樂成為旗下藝人，與鍾欣潼組成女團Twins，隔年以歌曲《明愛暗戀補習社》出道，在兩岸三地都相當受歡迎。
記者黃雅琪/綜合報導
向來給人青春洋溢形象的女星蔡卓妍，今日慶祝自己40歲生日，特別在IG分享多張美照，照片中的蔡卓妍身穿白色T-shirt、造型短褲配上及膝黑色長襪，一頭慵懶中長髮自然垂墜，蔡卓妍先是耍性感舔蛋糕奶油，接著身高165公分的蔡卓妍，又躺在沙發上展現完美比例的長腿，露出細嫩大腿「危險領域」。蔡卓妍的偶像周星馳也來留言：「好久不見，有空一起吃碗糖水？」令蔡卓妍瞬間化身小粉絲歡呼「哇！偶像回我！！！我暈喇。」
不擔心年紀的蔡卓妍在IG自信寫下：「沒甚麼40而已！就是皺紋多了一點而已；真的沒甚麼40而已！就是白頭髮多長了一點而已；真的真的沒甚麼40而已！就是智慧多了一點，女人味多了一點，閱歷豐富了一點而已！時間仍在走，世界不停轉，生命更飽滿，一切的一切都在告訴我，需要更努力的過好每一天每一分每一秒！具體到落實那就是吃好、喝好、睡好、玩好，工作好、學習好、運動好。歲月讓我更從容，體驗讓生活更有意義！生日祝福都收到，不過是開始人生第二個20歲而已。」