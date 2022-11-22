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送「清廉」木匾　蔡英文盼蔡培慧掃盡南投黑金

▲蔡英文送給蔡培慧「清廉」木匾，期盼她改變家鄉、還給人民乾淨南投。（圖／蔡培慧競總提供，2022.11.22）
▲蔡英文送給蔡培慧「清廉」木匾，期盼她改變家鄉、還給人民乾淨南投。（圖／蔡培慧競總提供，2022.11.22）

記者顏幸如／台中報導

總統蔡英文今（22日）晚到草屯，為民進黨南投縣長蔡培慧的「草屯選前之夜造勢晚會」助講。她送給蔡培慧一塊「清廉」木匾，期許蔡培慧翻轉南投、掃盡黑金，還給鄉親乾淨的家鄉。蔡培慧透露參與選舉以來，曾經一個月遭遇3次車禍，但自己不會退縮，希望大家一起努力、用選票讓家鄉變得更好。

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蔡培慧在造勢大會難得說起亡父，她的爸爸蔡樹林是北漂的麵包師，還斜槓法師，曾經到西伯利亞引魂空難失事者，她說自己相信，爸爸正在天上守護著她，除了大家知道的她的車牌被抄、支持她的鄰長被叫去喝酒、半夜才送回來，自己一直沒說的是，座車曾一個月出了3次車禍。

▲總統蔡英文今晚到草屯，為民進黨南投縣長蔡培慧的「草屯選前之夜造勢晚會」助講。（圖／蔡培慧競總提供，2022.11.22）
▲總統蔡英文今晚到草屯，為民進黨南投縣長蔡培慧的「草屯選前之夜造勢晚會」助講。（圖／蔡培慧競總提供，2022.11.22）
她問在場者：「如果你的女兒參與政治，受到這些壓力會不會煩惱？」她媽媽曾要她好好教書就好，問她為什麼一定要參與政治？但蔡培慧認為，自己是南投長大的孩子，為什麼家鄉有好的條件，卻沒有人好好打拚？她希望南投改變、想爭取一個新的南投，因此在政見發表會喊出「還我乾淨南投、給我溫暖南投。」她說，正如前副總統陳建仁所說：「真正的權力就是服務。」這就是她從政的初衷。

她從眼見的「乾淨」講起，南投的公園缺乏整理、道路常見垃圾，現任縣長連買個掃街車這麼簡單的想法都沒有，整天只想著要蓋什麼橋什麼塔。她問：「他去法國、德國旅遊考察，沒有去看人家怎麼處理垃圾問題嗎？參與政治要清清白白，我們從前任、現任縣長一路看來，現在看到對手團隊很會打架。」

▲蔡英文談起與蔡培慧認識的過程，忍不住轉過頭拍拍她的肩膀。（圖／蔡培慧競總提供，2022.11.22）
▲蔡英文談起與蔡培慧認識的過程，忍不住拍拍她的肩膀。（圖／蔡培慧競總提供，2022.11.22）
壓軸的蔡英文說，自己認識蔡培慧，在她參與社會運動和農村運動時，做什麼事都全力以赴，拚到最後一分鐘。平常圍繞在蔡培慧身邊的，都是有理想、為台灣打拚的少年郎；平常與她親近的，是基層農民和勞工，但反觀她的對手「身邊都是什麼樣的人？都做什麼事業？對南投有什麼貢獻？」蔡英文說，如果不想讓家族政治繼續左右縣政，不想讓17年沒發展與進步的南投繼績不改變，請支持清白清廉有能力的人。

蔡英文說，草屯過去有中興新村，廢省後人變少、地方變蕭條，一個中興新村活化專案談了10幾年，蔡培慧花2年就完成，未來中興新村有全亞洲第一個循環經濟研究學院、工研院中部分院，還有更多先進技術技術資金將來到南投。選擇蔡培慧，就是選擇有信用、有專業能力的團隊。

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