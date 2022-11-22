送「清廉」木匾　蔡英文盼蔡培慧掃盡南投黑金

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她問在場者：「如果你的女兒參與政治，受到這些壓力會不會煩惱？」她媽媽曾要她好好教書就好，問她為什麼一定要參與政治？但蔡培慧認為，自己是南投長大的孩子，為什麼家鄉有好的條件，卻沒有人好好打拚？她希望南投改變、想爭取一個新的南投，因此在政見發表會喊出「還我乾淨南投、給我溫暖南投。」她說，正如前副總統陳建仁所說：「真正的權力就是服務。」這就是她從政的初衷。
她從眼見的「乾淨」講起，南投的公園缺乏整理、道路常見垃圾，現任縣長連買個掃街車這麼簡單的想法都沒有，整天只想著要蓋什麼橋什麼塔。她問：「他去法國、德國旅遊考察，沒有去看人家怎麼處理垃圾問題嗎？參與政治要清清白白，我們從前任、現任縣長一路看來，現在看到對手團隊很會打架。」
壓軸的蔡英文說，自己認識蔡培慧，在她參與社會運動和農村運動時，做什麼事都全力以赴，拚到最後一分鐘。平常圍繞在蔡培慧身邊的，都是有理想、為台灣打拚的少年郎；平常與她親近的，是基層農民和勞工，但反觀她的對手「身邊都是什麼樣的人？都做什麼事業？對南投有什麼貢獻？」蔡英文說，如果不想讓家族政治繼續左右縣政，不想讓17年沒發展與進步的南投繼績不改變，請支持清白清廉有能力的人。
蔡英文說，草屯過去有中興新村，廢省後人變少、地方變蕭條，一個中興新村活化專案談了10幾年，蔡培慧花2年就完成，未來中興新村有全亞洲第一個循環經濟研究學院、工研院中部分院，還有更多先進技術技術資金將來到南投。選擇蔡培慧，就是選擇有信用、有專業能力的團隊。