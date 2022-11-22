革命性中古車3.0，「好車雲」上線，買、賣、售後服務一條龍

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好車雲在平台上交易的每輛車，從收車、整備、賣車到售後服務，皆可擁有好車雲所提供的最佳信賴服務。好車雲將為二手車產業與消費者，打造全方位、全赢全美的全新價值。
AI大數據 線上3分鐘快速報價
好車雲運用AI智慧及獨有中古車價預測模型，以大數據分析市場交易數據、新車交易狀況及各項車主用車成本，即時計算出最具公信力的二手車價。賣車只要簡單輸入車輛資訊，就能線上即時報價，操作便捷，估價只要3分鐘。
全台到府服務 30分鐘鑑價
24小時皆可線上預約全台到府鑑價服務，好車雲專業鑑價師以89項標準檢測項目配合診斷電腦查驗車況，只要30分鐘，在雙方達成共識後，即可簽定合約。
估出好價 保證收購
利用AI大數據以及擁有多年資歷的專業鑑價委員會，再加上背後車咕嚕的維修保養體系，能夠精準計算出收購車輛所需的整備相關成本，好車雲可以針對各台車制定最合理的收購價格，保證提供高於業界平均的收購價。
免費！6大系統保固 AMG/保時捷也都有
好車雲架上的車輛100%提供免費6大系統保固，包含引擎系統、燃油供應系統、電子裝置、變速箱系統、冷卻系統及廢氣排放系統，保固範圍業界最廣，不限品牌、不限里程及不限年份，中古車保固條件，業界最優。
原廠級整備 通過168項鑑定
由原廠認證維修大師，帶領專業技術團隊，為待售車高標準整備，讓車況保持在最佳狀態，並且通過168項鑑定項目，用最專業的技術，照顧好每個細節，提供優於業界平均收購價！
公開透明 5大車況保證
好車雲架上所販售的每一台車輛，都具有5大車況保證：非重大事故、非泡水車、非車體變造、非營業用車，以及實車實價履約承諾，車況公開透明。不會看車，但在好車雲買到的絕對都是好車！
7天鑑賞期 滿意服務專案
好車雲保證買回！只要車況保持良好沒有重大事故，經好車雲平台鑑定後，即可退車，首創的購車7天鑑賞期，就只有在好車雲！
好車雲服務網絡
具備40餘年的歐系汽車經營實力背景，連結68間優質中古車商，以及27間特約認證保養廠，全台服務網絡持續擴展中，期能提供有買賣車需求的消費者，最完善的用車服務。
好車雲：https://www.carguru.cloud/