正副總統挺蔡其昌　蔡英文：舊縣區將是台中輸贏的關鍵

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蔡英文指出，舊縣區從沒出過市長，這次大家拚一次，讓舊縣區贏頭趕上。前天她去清水演講將近1萬人，原本以為今晚3千人就不錯，見到今天也超過1萬人，讓她更有信心。
豐原是蔡其昌從政的初始地，他說自己雖然在海線長大，但從事政治服務的開端，是25歲在豐原當邱太三立委的助理，接著進入當時的縣府服務，豐原就是他的第二故鄉。可惜縣市合併以來，原本的縣治豐原卻持續沒落，市長盧秀燕宣稱有建設，但在地人都知道，國民運動中心圍起來後沒有下文、轉運中心二樓仍是空蕩蕩。
蔡其昌說，山城民眾沒對盧秀燕失禮、大家用很多的選票給她機會，她卻讓台中人很失望。他問大家，虐童案一件件發生、上班天天塞車，抬頭看著灰濁的天空，想到4年前的芭樂票，心情會不會「滾起來」？他說台中人不須再寵溺一個不負責任的政治人物，應該選擇和人民站在一起的市長、改變山城命運。他若當選，會推動豐原舊機關宿舍活化、東豐快在4年內完工，讓豐原更好生活、有更多綠地和商機。
副總統賴清德助講時說，蔡英文要求行政院大力支持台中市，蔡其昌也一直積極爭取建設，從2016年蔡英文當選至今，已經爭取1627億預算，他問台下民眾：「為什麼台中現在還是輸台北、新北等其他5都，關鍵就是市政推動不力，若有效率、建設如期完成，台中一定大大進步。」
賴清德說，這樣的市府需要改變、換行動派來當，這些日子蔡其昌完成超過一千場演講，人曬得黑黑、聲音講得沙啞，蔡其昌的氣魄和決心值得我們尊敬，若他當選，會用最大的誠意加倍報答鄉親。