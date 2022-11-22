是你嗎？7到8月統一發票2張千萬獎未領　30元停車就中獎

正副總統挺蔡其昌　蔡英文：舊縣區將是台中輸贏的關鍵

▲蔡英文、賴清德今天一起為蔡其昌站台助講。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.22）
▲蔡英文、賴清德今天一起為蔡其昌站台助講。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.22）

記者顏幸如／台中報導

統蔡英文今（22日）晚連趕南投、台中兩場，為民進黨縣市長候選人衝刺，她為蔡其昌助講時指出，台中市選情非常激烈，舊縣區尤其是輸贏的關鍵，自己3天跑到台中2次，幫蔡其昌做最後衝刺，助他贏回台中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡其昌今晚在豐原區舉辦造勢大會，第11度到台中助講的蔡英文指出，台中市雖然升格，卻沒展現大格局，舊縣區甚至被邊緣化。她說，星期天她到清水演講，現場將近1萬人，原本以為今晚3千人就不錯，竟也有近1萬人，她看到舊縣區民眾期待改變的熱情，也深信舊縣區是這次選舉輸贏的關鍵。

▲蔡其昌進場時，受到支持者的歡迎。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.22）
▲蔡其昌進場時，受到支持者的歡迎。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.22）
蔡英文指出，舊縣區從沒出過市長，這次大家拚一次，讓舊縣區贏頭趕上。前天她去清水演講將近1萬人，原本以為今晚3千人就不錯，見到今天也超過1萬人，讓她更有信心。

豐原是蔡其昌從政的初始地，他說自己雖然在海線長大，但從事政治服務的開端，是25歲在豐原當邱太三立委的助理，接著進入當時的縣府服務，豐原就是他的第二故鄉。可惜縣市合併以來，原本的縣治豐原卻持續沒落，市長盧秀燕宣稱有建設，但在地人都知道，國民運動中心圍起來後沒有下文、轉運中心二樓仍是空蕩蕩。

▲蔡英文說，舊縣區尤其是台中市選戰輸贏的關鍵。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.22）
▲蔡英文說，舊縣區尤其是台中市選戰輸贏的關鍵。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.22）
蔡其昌說，山城民眾沒對盧秀燕失禮、大家用很多的選票給她機會，她卻讓台中人很失望。他問大家，虐童案一件件發生、上班天天塞車，抬頭看著灰濁的天空，想到4年前的芭樂票，心情會不會「滾起來」？他說台中人不須再寵溺一個不負責任的政治人物，應該選擇和人民站在一起的市長、改變山城命運。他若當選，會推動豐原舊機關宿舍活化、東豐快在4年內完工，讓豐原更好生活、有更多綠地和商機。

▲蔡其昌認為，台中人不須再寵溺一個不負責任的政治人物。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.22）
▲蔡其昌認為，台中人不須再寵溺一個不負責任的政治人物。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.22）
副總統賴清德助講時說，蔡英文要求行政院大力支持台中市，蔡其昌也一直積極爭取建設，從2016年蔡英文當選至今，已經爭取1627億預算，他問台下民眾：「為什麼台中現在還是輸台北、新北等其他5都，關鍵就是市政推動不力，若有效率、建設如期完成，台中一定大大進步。」

賴清德說，這樣的市府需要改變、換行動派來當，這些日子蔡其昌完成超過一千場演講，人曬得黑黑、聲音講得沙啞，蔡其昌的氣魄和決心值得我們尊敬，若他當選，會用最大的誠意加倍報答鄉親。

送「清廉」木匾　蔡英文盼蔡培慧掃盡南投黑金

抬頭看一下天空！蔡其昌：台中又被空污籠罩

辭不辭副院長？盧：留中央爭取經費　蔡：有錢妳也不執行

演講946場！蔡其昌：終結海線悲情命運、拼第一個市長

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀