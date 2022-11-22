左楠四席要全上 陳其邁、劉世芳、賴瑞隆接力搶救黃偵琳
高雄市第四選區（左營、楠梓）市議員候選人黃偵琳，是民進黨在此區提名的唯一新人，今(22)日由高雄市長陳其邁、立法委員劉世芳及賴瑞隆，接力陪同車隊掃街，宣示民進黨要在左營楠梓區，提名四席當選四席的決心。市長陳其邁於左營車隊掃街時也呼籲，左楠區四席議員候選人必須全上。
記者郭凱杰／高雄報導
立委劉世芳表示，民進黨在左營、楠梓區提名四席，目標就是四席全上，其中三位是現任議員，因此會花比較多的時間在拉抬新人黃偵琳。劉世芳指出，左楠區有二十位候選人爭取九席當選名額，各政黨都有推派候選人，選情複雜，新人的知名度較低，是優先搶救的重點；再者，民進黨在議會若要過半，也必須讓各選區的優質新人能夠當選，黃偵琳是左楠區的關鍵一席，呼籲選民禮拜六踴躍投票，並多留一票給新人候選人。
立委賴瑞隆指出，今天是第二次陪同黃偵琳車隊掃街，黃偵琳是劉世芳委員服務處的執行長，過去協助聯繫中央與地方單位，爭取很多地方建設經費，未來進入議會，將是最有經驗也最瞭解左楠建設與服務需求的好議員，因此二度前來助陣黃偵琳，拉抬搶救選情，懇請左楠區的選民能多分一票給黃偵琳，助黃偵琳順利當選。
今晚壓軸的高雄市長陳其邁今、明兩天都在左營、楠梓，由在地立委劉世芳陪同，率領民進黨提名四位議員候選人，向市民拜票。今天晚間先於左營元帝廟參香，現場擠爆大批支持群眾，陳其邁表示，自己是登記第四號，民進黨提名四個議員，呼籲選民要讓民進黨提名的四席議員候選人當選，才能「事事（「四四」）如意」。
黃偵琳感謝市長陳其邁、立委劉世芳及賴瑞隆接力陪同車隊掃街，希望在選前四天的最後衝刺階段，能在市長及委員的加持助陣下，獲得選民支持，達成左楠四席全上的目標，拚議會過半。