Mazda中期發展計畫影片出現神秘跑車，會是新RX系列嗎？

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一直以來，Mazda要重現RX系列跑車的傳聞從沒停過，2017年時還推出了的Vision Coupe Concept，一度讓人似乎看見曙光，但至今終究沒有量產實現；如今在新的發展計劃影片中又看見了一款新跑車的身影，不免又讓人有所期待，RX跑車是不是真的會在未來幾年內現身。
不過在影片中，Mazda並沒也闡述太多有關這輛跑車的訊息，而它又是緊接在MX-5之後現身，也讓人聯想到可能是下一代MX-5的雛形，且它的車身線條的確可以看到一些現行MX-5的影子。不過在影片中還是可以看到可能在未來現身的Mazda有些基本元素，例如：延續傳統的長車頭、短車尾設計、前掀式車門，以及已將圓形劃分為二的尾燈等，其中長車頭很可能可以對應Mazda最近推出的直6引擎。
至於大家也很期待的轉子引擎，則會預計於2023年發表的MX-30 R-EV上作為增程發電之用，但單獨擔任動力來源可能機會不大。此外，Mazda也承諾下一代的MX-5還是會保留傳統內燃機引擎搭配後輪驅動，但還是會透過電氣化輔助，來符合嚴苛排放法規。
總之，無論如何不管是新一代MX-5或再推新跑車，Mazda至少都還會繼續提供一款專注於操駕樂趣的車款來滿足車迷。