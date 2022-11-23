世足／吉魯梅開二度法國逆轉澳洲 51球並列隊史最佳射手
儘管幾名大將N’Golo Kanté、Paul Pogba和本澤馬(Karim Benzema)皆因傷退出本屆賽事，但法國依舊展現強大的火力，世界盃小組賽首戰對上澳洲，他們打出一場逆轉勝，以4:1取得開門紅。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽，率先破門的是澳洲，Mathew Leckie突破後找到Craig Goodwin，後者找到左側空檔射入上角，先馳得點。不過在那之後，法國開始主導局面，第27分鐘，澳大利亞解圍失敗，Adrien Rabiot頭槌入網，將比數追成1:1平手。
第32分鐘，Rabiot斷球後禁區左側傳中，Olivier Giroud(吉魯)在10碼處推射入網，改寫比數為2:1。進入到下半場後，第68分鐘，Olivier Dembele禁區右側邊緣傳中，Kylian Mbappe(姆巴佩)頭球衝頂破門破門。第71分鐘，Mbappe左路傳中，Giroud打進生涯在國家隊的第51球，與亨利同以51球並列法國隊史最佳射手。
Mbappe本場比賽83次觸球，47次傳球、37次成功，送出3次關鍵傳球，助攻1次，7次射門，1次射正，打進1球。他職業生涯第8次出戰世界盃的比賽，已取得了5顆進球以及2次助攻。