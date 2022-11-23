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Abarth 500e純電性能蠍0-100 km/h加速挺進7秒台!

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Fiat性能子品牌Abarth最近以2023年式500車型為基礎推出純電版本的500e，外觀採亮眼的Acid Green為主打色，搭配可輸出153匹最大馬力的單馬達系統可在7秒加速破100 km/h!

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Abarth所推出的500e純電版本在外觀上與燃車版最大不同點在於水箱罩採封閉式造型，另外蜂窩狀的保桿樣式也變的更為動感，搭配上獨家的18吋多幅式輪圈、空力套件及後擴散器使得整體看起來更具跑格感受，另外此車型還提供三門掀背及敞篷版本兩種車型，後者在尾部還會增設一組導流尾翼，同時還限量推出1,949台的Scorpionissima特仕車以茲對品牌成立年份之紀念。

內裝則在儀表及座椅採用高檔的Alcantara皮革包覆，並使用大量鈦灰色飾板加以點綴，另外在車艙多處及腳踏板上也能發現專屬蠍子廠徽，中控螢幕的10.25吋Uconnect多媒體系統則新增”性能”頁面，以凸顯其與眾不同的身分象徵。

動力採用一具可輸出153匹馬力的單馬達系統搭配42 kWh電池模組，比起市售的Fiat 500e還多出36匹馬力，使其能在7秒左右加速破100 km/h，足足比Fiat 500e快上2秒，同時提供Street、Turismo、Track三種駕駛模式，即便在最節能的Turismo模式下也能保有134匹馬力的輸出，其具備的85 kW快充功能可在35分鐘將電源從0補充至80%，至於總行駛續航里程原廠則尚未公布，預計交車日期則落在2023年後。

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