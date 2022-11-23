台股早盤漲逾百點 台積電上漲5元至496元、創波段新高
美國企業財報傳出好消息，市場受到激勵，美股22日4大指數全面走高，帶動台北股市今（23）日早盤漲逾100點，最高一度來到14647點，權值王台積電早盤上漲5元至496元，創波段新高，其他重要電子股也同步齊揚，今日盤面焦點國防航太概念股有多檔漲停，運輸族群同慶賀，貨櫃三雄皆漲約1%。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數上揚397.82點，漲幅1.18%，收在34098.10點。標準普爾指數上漲53.64點，漲幅1.36%，收在4003.58點。那斯達克指數揚升149.90點，漲幅1.36%，收在11174.41點。費城半導體指數大漲80.994點，漲幅3.03%，收在2756.824點。
台北股市今日以14595點開出，早盤漲逾100點，最高一度來到14647點，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤上漲5元至496元，創波段新高。
同樣為晶圓代工的聯電上漲0.65%，世界先進揚升2.40%，力積電也漲逾1%，股王大立光上漲1.54%，站上2310元。其他重要電子股，如聯發科跌較為疲弱，於平盤遊走，鴻海、國巨在則小漲0.5%。
今日盤面焦點有國防航太概念股，其中和成、寶一、精剛等多黨漲停，晟田勁揚6%，運輸族群同步齊揚，貨櫃三雄、新興、裕民、四維航街皆上漲約1%。
另外，比特幣概念股也紅通通，麗臺漲逾5%，青雲、撼訊漲逾4%，映泰、世芯-KY漲約2至3%。