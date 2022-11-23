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接下來三天都會在高雄　陳其邁：哪裡有需要我就會出現

▲高雄市長陳其邁表示，接下來三天都會在高雄，也呼籲在外縣市的朋友一定要回家投票！（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高雄市長陳其邁表示，接下來三天都會在高雄，也呼籲在外縣市的朋友一定要回家投票！（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

「接下來三天都會在高雄！」「這兩年不管是山上、海邊，哪裡有需要我就會出現。」高雄市長陳其邁今(23)日表示，不管過去有沒有投票給自己，都是自己要服務的對象，大家都是高雄人，自己會秉持施政不分黨派、藍綠，哪裡有需求就盡力去做。同時也呼籲在外縣市的朋友一定要回家投票！

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▲陳其邁今(23)日表示，不管過去有沒有投票給自己，都是自己要服務的對象，大家都是高雄人，自己會秉持施政不分黨派、藍綠，哪裡有需求就盡力去做。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲陳其邁今(23)日表示，不管過去有沒有投票給自己，都是自己要服務的對象，大家都是高雄人，自己會秉持施政不分黨派、藍綠，哪裡有需求就盡力去做。（圖／記者郭凱杰翻攝）
距離投票日僅剩72小時，陳其邁認為，掌握最後時間車掃是再複習一遍，過去兩年已走遍高雄各區，不論原鄉、市區都同等重視。今天上午車掃海線永安、彌陀、梓官等區，也會認真當推銷員把特色漁產介紹給大家。

陳其邁表示，車掃時間很長，搭配直播可以用比較輕鬆的方式，跟大家互動，陳其邁也提及，前幾天在山上，今天在海邊，漁民朋友也都很熱情，來久了就會愛上高雄的沿海地區。今天他也會當推銷員，把高雄物美價廉的魚產推銷出去，近幾年石斑魚的養殖環境更加穩定，面對挑戰，高雄市府也把石斑魚推銷到更多國家。

陳其邁認為，過去大岡山地區常被認為是「蛋清區」，但近年北高雄的建設多，不論是橋科、路科、捷運延伸線等，未來這裡會是高雄人口成長最快的城市，也會是科技、宜居的城市。

同時，陳其邁也說，接下來三天都會在高雄，昨天會跑到基隆助選，主要是因與蔡適應是立院好同事，他是個認真打拚的立委，第一名的立委一定會是一個好市長。基隆和市長也很相近，城市治理也相似，「我又是基隆出生，所以特別到基隆助選，而且我基隆也有票啊！」

陳其邁強調，自己今天開始無跨縣市輔選行程，留在高雄全力衝刺，主要以車掃為主，盡力接觸到更多民眾，認自己能再拚4年。他也再次強調，11月26日的投票是決定高雄是否要大步邁前的關鍵，希望能告別對立，過去4年高雄已經投了4次票。

陳其邁認為，跨縣市助選也有很多選民也會回饋到自己的選票，昨天就特別請基隆民眾打電話給自己在高雄的親朋好友，一定要出門投票，自己決定家鄉的未來。

陳其邁也再次向市民強調，「在面對國際競爭時，大家應選擇一位能夠帶領高雄迎接國際挑戰，在地打拚，對家鄉也有深度感情的陳其邁。」他也承諾未來4年會謙卑傾聽民意，團結、不分黨派跟大家一起打拚，讓高雄更好。

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