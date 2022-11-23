天冷吃鍋注意！卡式爐這樣用小心氣爆 網驚：快叫我媽看
天冷在家吃鍋小心犯大錯！今（23）日起氣溫驟降，下周三也有大陸冷氣團等級的高壓南下，越來越有冬天的感覺。天一冷就想窩在家吃火鍋，輕巧且方便移動的卡式爐，除了是野外露營必備，也是在客廳桌上煮火鍋最常見的工具之一，但要小心暗藏爆炸危機，標準檢驗局基隆分局提醒民眾選購及使用注意。
記者黃韻文/綜合報導
移動方便的攜帶式卡式爐，加上瓦斯罐易於裝卸更換，在沒有電源的環境下，像是戶外露營或離插座太遠的客廳桌上，都是相當常見的炊具。標準檢驗局基隆分局提醒，卡式爐已列為強制性檢驗商品，因此民眾在選購及使用前要特別注意，要挑選貼有「商品檢驗標識」的卡式爐，選購時應檢視廠商名稱、地址、規格及型號等各項標示是否清楚，以及是否附有中文使用說明書，確實標示操作方式、警語及注意事項。基隆分局也分享5大使用注意重點：
1、依照使用步驟說明操作，例如裝置瓦斯罐、點火、熄火，尤其是點火前，必須先確認瓦斯有無洩漏再點火。
2、有關使用上應注意與禁止事項，及日常的檢查及清潔保養等，必須確實遵照說明書內容指示辦理。
3、為了避免瓦斯罐過熱發生氣爆，使用卡式爐時，不可雙爐或多爐併用，以及不要使用過大鍋具烹煮食物。
4、在使用攜帶式卡式爐時，切勿將備用的瓦斯罐放在爐具附近，週遭也不可有易燃物。
5、勿在密閉空間使用攜帶式卡式爐，以避免造成缺氧或一氧化碳中毒。
民眾最常犯的錯誤之一，就是覺得「煮卡大鼎料卡多」，刻意選用更大的鍋子煮滿滿一鍋。「新北消防發爾麵」過去就曾提醒民眾，如果瓦斯爐上的鍋具過大，當鍋具面積超出爐火範圍，可能會因為輻射熱反射，導致瓦斯罐升溫爆炸。此外，也要注意瓦斯罐卡入時缺口朝上，在室內吃火鍋更要保持通風，以免燃燒不完全造成一氧化碳中毒，使用完畢之後，應將瓦斯罐退出卡式爐。新北市消防局消防宣導科過去多年總是再三宣導，就是為了減少冬天卡式爐氣爆事件，不過仍有不少民眾是初次得知鍋具不宜過大、瓦斯罐缺口需朝上等細節，驚險直呼「必須傳給我媽看」。