世足／阿根廷爆冷落敗！連續36場不敗神話終止

世足／阿根廷為何深陷越位陷阱？梅西：出擊的時機太快了

▲阿根廷被沙烏地阿拉伯的越位陷阱所牽制，圖為阿根廷頭號球星梅西(Lionel Messi)遭到看防。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷被沙烏地阿拉伯的越位陷阱所牽制，圖為阿根廷頭號球星梅西(Lionel Messi)遭到看防。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

「潘帕斯雄鷹」在2022卡達世界盃遭遇到了大麻煩，他們以1:2爆冷輸給了沙烏地阿拉伯，但比這更險峻的情況是：藉由首戰的比賽內容，他們顯示了自己在進攻端的弱點，球隊在邊路的進攻被對方的針對性戰術(High Line)給完全牽制。阿根廷頭號球星梅西(Lionel Messi)直言，球隊的進攻球員沒能把握好出擊時機，是他們輸掉這場比賽的重要原因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我們死絕了(We're dead)，這是一個非常沉重的打擊。我們想贏，就要讓自己冷靜下來。沒有任何藉口，我們必須比以往任何時候都更加團結才行。」梅西說，他們過去已經證明過這個團隊很強大，像目前如此艱困的情形雖然已經很久沒有遇過，但現在正是阿根廷展現自己是一支出色球隊的時機。

「這對每個人來說都是一個非常沉重的打擊，我們沒想到會用這樣的方式開始世界盃。而輸球是有原因的。我們必須為即將到來的比賽做好準備，我們必須贏下來，能否做到這一點取決於我們自己。」梅西如此說道。

本場比賽阿根廷在上半場被吹了7次越位，這讓他們被取消了3個進球，全場則發生了10次越位。沙烏地阿拉伯緊縮且有紀律性的防守，讓身材不佔優勢的南美勁旅踢得相當掙扎，沒有太多能盤帶創造射門空間的機會。

對此梅西坦言此役球隊前鋒出擊的時間沒有掌握好，「我們有機會，但我們發生了很多次越位，錯誤地太快加速了。我們知道他們會守High Line，所以加快了一些速度。但那之後，我們開始踢得很混亂，大失水準、並輸掉了在中場戰鬥。」

「High Line」一個被使用已久的防守戰術，它的優勢包括限制對手的機動空間、讓進攻球員遠離球門等等，相當適合用來限制阿根廷這種打法奔放，但前鋒身高不佳、中場梳理球能力不足的球隊。

High Line的缺點也很明顯，它在後衛身後留下寬廣的空間，如果對方球員能打破越位陷阱，就能輕鬆取得和守門員一對一單刀的機會。所以阿根廷知道他們要打快一些，但球員這場比賽的執行力，沒能讓他們很好的完成目標。

阿根廷還有機會能晉級淘汰賽，他們至少必須贏下剩下兩場比賽其中的一場才行。目前沙烏地阿拉伯以3分暫時在這個分組排名第一，其次是波蘭和墨西哥，各得一分．排名前2名的球隊能晉級16強。

T1／酸霍華德拿30分是基本的　Shaq：守他的人可能才172

足球／C羅下一站去哪？西媒：留英超或去沙聯踢球2選1

足球／曼聯世足期間發表重磅聲明　球星C羅將即刻離隊

世足／吉魯梅開二度法國逆轉澳洲　51球並列隊史最佳射手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀