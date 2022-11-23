世足／阿根廷為何深陷越位陷阱？梅西：出擊的時機太快了

我是廣告 請繼續往下閱讀
「這對每個人來說都是一個非常沉重的打擊，我們沒想到會用這樣的方式開始世界盃。而輸球是有原因的。我們必須為即將到來的比賽做好準備，我們必須贏下來，能否做到這一點取決於我們自己。」梅西如此說道。
本場比賽阿根廷在上半場被吹了7次越位，這讓他們被取消了3個進球，全場則發生了10次越位。沙烏地阿拉伯緊縮且有紀律性的防守，讓身材不佔優勢的南美勁旅踢得相當掙扎，沒有太多能盤帶創造射門空間的機會。
對此梅西坦言此役球隊前鋒出擊的時間沒有掌握好，「我們有機會，但我們發生了很多次越位，錯誤地太快加速了。我們知道他們會守High Line，所以加快了一些速度。但那之後，我們開始踢得很混亂，大失水準、並輸掉了在中場戰鬥。」
「High Line」一個被使用已久的防守戰術，它的優勢包括限制對手的機動空間、讓進攻球員遠離球門等等，相當適合用來限制阿根廷這種打法奔放，但前鋒身高不佳、中場梳理球能力不足的球隊。
High Line的缺點也很明顯，它在後衛身後留下寬廣的空間，如果對方球員能打破越位陷阱，就能輕鬆取得和守門員一對一單刀的機會。所以阿根廷知道他們要打快一些，但球員這場比賽的執行力，沒能讓他們很好的完成目標。
阿根廷還有機會能晉級淘汰賽，他們至少必須贏下剩下兩場比賽其中的一場才行。目前沙烏地阿拉伯以3分暫時在這個分組排名第一，其次是波蘭和墨西哥，各得一分．排名前2名的球隊能晉級16強。