2022台日合作論壇創產業鏈結　促進日商持續加碼投資台灣

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瑞穗金融集團加藤行長也透過海外連線共襄盛舉，共吸引逾420位台日高階經理人實體及線上與會，包括台灣信越半導體、東京威力、佳能半導體設備、三井化學、三菱電機等董事長均親自出席，數家日商總社社長也於海外線上參與。
王美花致詞時指出，台日經貿關係緊密，台灣更是處處可見日商投資的身影，今年日商對台投資金額較去年同期成長2倍多，顯示台灣經濟前景受日商肯定。
經濟部於今年8月底首次海外出訪即是率團赴日，王美花說，台日在半導體、電動車、5G聯網已有很好的合作關係，未來在製程設備、材料、關鍵零組件等將具很大的合作潛能。
王美花提到，電動車合作是台日彼此優勢互補的其中案例，台廠在自駕化如影像輔助安全系統、聯網化如智慧座艙等持續切入全球電動車供應鏈，日本擁有良好汽車精密加工技術及品牌形象，是雙方爭取國際電動車市場的好時機。
此外，瑞穗金融集團加藤勝彥行長表示，台灣晶圓代工在全球占比超過60%，加上台日產業供應鏈具互補關係，雙方合作在經濟或安全上均具正面意義，而透過論壇平台進行產業分享與交流，將有助加深日商對台政策及產業的瞭解，進一步帶動合作。
台積電日本3DIC研發中心陳其賢處長也說明，台積電發展3D Fabric，需要先進材料及設備的支持，日本在高分子、化學合成等材料及先進設備上有獨步優勢，透過借重日商的優勢能力，與日本業界、學界合作，希望在5G、AI、自駕車等應用技術有所突破，共同做得更好。
此次論壇是台日兩國邊境解封後，在台舉行的重要投資合作交流活動，經濟部承諾，將持續透過多元平台，創造台日產業更多的鏈結，讓日商企業對台具更多投資合作機會。