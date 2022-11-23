台北車掃中！辣模里唯到場力挺　甜喊「祝時中阿伯當選」

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里唯表示，大家要出來投票，「祝時中阿北高票當選」，這陣子辛苦了，要加油；陳時中則說，謝謝里唯今天來打氣，是年輕有活力的代表，精神為之一振。大家1126要返鄉投票，苗栗的徐定禎要一票，台北則要投給12號的陳時中，議員也要全壘打，也非常謝謝陳建仁繼續陪 同，希望今天路掃一切順利。
陳建仁也說，昨天很多路上朋友們很熱情，讓人有信心，也呼籲大家1126要出來投票，除了市長、議員選票外，也要請大家投下18歲公民權同意票。
稍早，陳時中在競總記者會後受訪時則說，每個候選人都有責任讓選舉在平順、和平情況下進行，任何候選人挑起對立是對民主的傷害，也呼籲中國境外勢力「麥來亂」、「麥擱亂」，「他們沒有民主，但不要妨害我們的民主」。
陳時中說，昨天車掃很成功，有時候耽誤紅綠燈久一點很抱歉，會盡量改善，「不過市民都非常興奮，我們也非常熱情回應」；今日車掃非常歡迎里唯一起相挺，里唯以前也在台北生活過，這是代表年輕人的鼓勵，相當謝謝。
陳時中說，任何一個市民、公民就是本於不要對立，社會就是要和諧、合作才會成功。自己還是要呼籲所有候選人，都有責任讓選舉在平順、和平情況下進行，任何候選人挑起對立是對民主的傷害。
陳時中說，「我絕對不會這樣做，也呼籲其他人共同響應」，大家都是活在民主自由的風氣下長大的人，也有責任維持下去。
被問及近來IG出現簡體字留言，陳時中表示，境外勢力「麥來亂」、「麥擱亂」，大家也要辨別這樣的境外勢力，不要唱和，「我們選我們自己的市長，跟他沒關係，大聲跟他講要明白、尊重民主體制，他們沒有民主，但不要妨害我們的民主」。