世足／暗示梅西和阿根廷輕敵 沙阿主帥：動力不比對巴西
沙烏地阿拉伯昨(22)晚迎來隊史世界盃最偉大的一戰，他們在下半場後來居上，以2:1完成大逆轉，終結阿根廷國際賽36場不敗的紀錄。對此沙阿總教練Herve Renard認為對手有些輕敵，因為自己球隊明顯在戰力上趨於弱勢。
記者黃建霖/綜合報導
賽前放話「不是來度假的」，Renard和他的球隊果真在世足第一場就踢出讓外界驚豔的內容，High Line防守策略完美掐到阿根廷進攻弱點，而球員鬥志、執行和臨場發揮也無可挑剔，最終促成了這場下克上的勝利。
談到這場比賽，Renard坦言對手並沒有處於最佳狀態，「這很正常。當我們與較低層級的球隊比賽時，有時也會發生這種事情，人們有時很難理解這樣的情況。」
「你認為梅西(Lionel Messi)對上沙烏地阿拉伯會很有動力嗎？當然他受訪時會說：『我們需要很好的開始』，但你知道他的動力不像阿根廷踢巴西隊那樣。這很正常，這也是足球的一部分。」Renard如此說道。
而這支亞洲勁旅不打算只贏一場就打包回家，Renard表示，之後沙烏地阿拉伯還有2場硬仗要打，無論是墨西哥、還是波蘭，世界排名都比他們還要高，因此他也希望有更多球迷能進場幫他們加油。