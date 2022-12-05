《金色琴弦 星光交響樂團》上市獲激推：最強主推誕生

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許多玩家親身體驗後，紛紛表示，「我覺得超容易上手的，也挺喜歡劇情 劇情也不會不見，想看的時候還能看回放，我覺得這幾天玩的很開心，真的很不錯，繼續加油哦」、「角色最喜歡朔夜啦！當時在玩日版的時候想要全收集卡片呢！其實當初看劇情就被初見那個劇情喜歡到了，瞬間初戀（欸？）」、「真的要被朔夜的笑容給殺死，又溫柔又帥氣的眼神，真的心臟會停掉啊～～～只玩完教學關而已，就決定主推他了。」、「最喜歡龍崎～而且我和他一樣都是中提手」。
另外，也有網友PO文「《金色琴弦 星光交響樂團》想來號召調查一下大家的推角是誰？」根據網友回覆，像是「桐谷、刑部、老師、榛名、浮葉、疾風」等都數度榜上有名，而有網友進一步提到「看劇情是刑部，看臉是好好看的篠森老師，看聲優是後來才會出現的乙音」。由這些反應可以發現《金色琴弦 星光交響樂團》不同於一般手遊，除了搭載可以快速上手的玩法系統、動畫、世界名曲加持，眾多實力派聲優的演繹也是一大亮點，而「門面」部分，全新 19 名人物，皆由高山しのぶ老師操刀，而究竟這些夢幻角色，有什麼樣的魅力，能快速抓住玩家們的眼球呢？
《金色琴弦 星光交響樂團》共有8大中學，像是「星奏學院高級中學」中擄獲一票玩家芳心的九條朔夜 是和玩家扮演的主角同年級的冷酷的小提琴家，充滿氣質的藍髮美少年，個性消極對人生感到無趣，但隨著劇情展開會發現他是位人很好且愛操心的好同學，也因此被主角捲入星光交響樂團的偉大夢想中！
另外，眼神銳利，紅髮帥氣的龍崎疾風也隸屬星奏學院，是音樂科的學生、管弦樂社的中提琴家，個性非常努力但表情略顯兇惡且言詞辛辣，不過玩家會發現他其實個性純情，一害羞就變得滿臉通紅，這種帶有反差萌的感覺也是許多玩家的 Top1。
人氣也居高不下的不良小號家桐谷晃是「常陽工業高級中學」的學生，有著迷人的褐色長髮、英俊外表和充滿著男子氣概的個性，同時也是茨城的不良集團「銜尾蛇」的老大，雖然每天跟學生會都戰得不可開交，但與學生會長刑部是猶如宿命般的存在，喜歡壞壞男孩的妳不能錯過他！
故事中還有偶像角色 ! 「希爾芙藝術學院」中擁有貴公子氣質的「弓原凜」為濱松的古典樂偶像團體「北極星」的長笛演奏家，是華麗且惹人憐愛的美少年，並會充分利用個人魅力的小惡魔偶像，充滿年下感的設定也讓玩家大喊好喜歡 ! 附帶一提， 弓原凜在偶像模式時則是可愛值拉滿的喔。
從 10 月便開始醞釀的《金色琴弦 星光交響樂團》，受到許多舊雨新知殷切期盼，網友們更是紛紛大方宣示自己的最愛「主推」。不管你是初代玩家，或是從漫畫、動畫認識這個系列IP，都能夠再次透過遊戲體驗，再次沉浸於熱血青春校園的夢幻氛圍之中。
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