王國材不滿機車事故死亡數　公路總局兩方案擬增路考

根據交通部道安會統計，今（2022）年截至8月底交通事故達24萬筆，而其中機車事故死亡人數有1298人，交通部長王國材昨（22）日出席交通部路老師頒獎典禮時表示，對這樣的數字「非常不滿意」，預計分階段新增「機車路考」，公路總局副局長張舜清今（23）日對外說明，機車路考需要修法，會是長期的目標，短期計畫是試辦由駕訓班提供道路駕駛訓練。
記者黃仁杰／台北報導
張舜清說明，目前公總初步規劃2種方式，第一種是已取得駕照者，可由駕訓班提供體驗道路的訓練課程，另1種還沒有參加考試前，在駕訓班訓練課程中會有學科跟術科訓練，過往都在訓練場內練習，但就與實際道路情境不同，必須搭配保險，以及合格駕訓班老師或有駕照者協助。
「不過機車並沒有副駕駛座，所以輔導方式不會像汽車那樣直接教導」，張舜清表示，詳細方式還在研議中，會朝試辦道路駕駛訓練方向研擬。
目前我國並未規範考取機車必須藉由駕訓班，民眾可自行決定，張舜清指出，目前採補助的方式鼓勵考生參加，根據統計，經過駕訓班取得駕照者，在違規跟肇事率都有效降低，未來是希望推動機車駕訓制度，等到比例逐年增加，社會對於參加駕訓班有共識，是否把駕訓列為考照必須程序也會再做研議。