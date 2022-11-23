SUV中的LeBron James ─ Porsche Cayenne Turbo GT

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Porsche Cayenne車系的性能與操控實力已不需要再贅述，已是性能SUV的頂尖，然而Porsche哪有可能這麼輕易自滿，2021年在原本的Cayenne Turbo S E-Hybrid之上，再推出Cayenne Turbo GT，並旋即以7分38.925的時間，完成全球最具挑戰性的紐柏林北環賽道單圈，刷新紐柏林機構官方認證的運動休旅車單圈紀錄，就有如當年LeBron James甫登場，就展現王者之姿。
在外觀上，Cayenne Turbo GT提供了全新冰極灰烤漆塗裝提供車主選擇，同時當然也有豐富的客製化車色任君挑選，前保桿換上了專屬式樣，有著更明顯的下擾流翼，並加大了兩側冷卻進氣口的面積，提升整體霸氣，車尾則有碳纖維製下分流翼搭配雙出橢圓形排尾管相互呼應；車側具有霧面黑色輪拱造型搭配22吋 GT Design輪圈施以釹銀色烤漆，共同營造出優雅的側面車身。此外，為求輕量化，車頂改採碳纖維材質，並在車頂尾端配有GT專屬的縱向安裝於車頂擾流板上的碳纖維側板，以及後擾流尾翼尺寸亦較Turbo車款搭增加25mm，這樣的設計足以讓車輛於極速行駛時，再增加達40kg下壓力。
進入座艙，車內大量採用Alcantara®麂皮包覆多數部件，標配有雙前座八向電動調整跑車座椅以及跑車化雙後座系統，座椅皆採GT專屬設計，中央椅面採用Alcantara®麂皮包覆，頭枕施以Turbo GT字樣；而配置的多功能跑車式方向盤，鑲嵌霧面黑色方向盤輻，12點鐘方向也繡上了競速黃色標記，增添競技氣息。
而Cayenne Turbo GT最重要的特色，當然還是在動力操控表現上，動力系統搭載4.0升雙渦輪增壓八缸引擎，可輸出640 PS，最大扭力也達850Nm，並配有跑車計時套件，從靜止加速至100 km/h僅需3.3秒，極速一舉上看300 km/h。同時搭載專為此車型開發設計的高性能輪胎，並標配所有保時捷底盤系統。
除了帳面上的性能數據，Cayenne Turbo GT實際的操控表現更是強大到令人驚嘆，不僅優越動力讓超過2.2噸的車重跑起來十分輕快外，專為Cayenne Turbo GT調校的底盤系統，創造出更行雲流水的行路感受，在蜿蜒的山道上，Cayenne Turbo GT可以用讓人匪夷所思的速度前進，高度的穩定性會讓速度感減緩，實際車速會比體感來的低，偶爾瞄到車速，會驚覺原來這車可以跑得這麼快，在相同且熟悉的山路上，這車重超過2.2噸的傢伙，均速可能比許多鋼砲或中階性能車來得快，寬大的身軀快速吞噬路面，正所謂等級不同，大概就是這種意思，許多性能車為了讓駕駛者有更深刻的駕駛感受，都會讓包括路感、轉向感、甚至聲浪放大，讓人開起來變得激情，但Cayenne Turbo GT反而是讓一切變得游刃有餘，快且敏捷地讓你信心十足、輕鬆寫意，不用緊繃著神經開車，不愧是創下紐柏林北環賽道單圈紀錄的王者。不過也因為Cayenne Turbo GT會穩到讓你快到渾然無絕，因此，駕駛時還是得時時注意車速，避免開到忘我，忘了注意安全。
Porsche Cayenne Turbo GT在一種頂尖SUV中，在外型上算是相對低調的，但以打破紐柏林北環賽道單圈的實力，證明它有深厚底蘊，適合喜愛深藏不漏、相對樸實的頂端人士選擇，不需要張牙舞爪的外型，憑實力制壓全場。
| 車型
| Porsche Cayenne Turbo GT
| 長寬高(mm)
| 4,942x1,995x1,636
| 軸距(mm)
| 2,895
| 車重(kg)
| 2,220
| 引擎型式
| V8 DOHC 24V 渦輪增壓汽油
| 排氣量(c.c.)
| 3,996
| 最大馬力(PS/rpm)
| 640/-6,000
| 最大扭力(Nm/rpm)
| 850/2,300-4,500
| 變速系統
| 8速PDK雙離合器自手排
| 傳動型式
| 前置四驅
| 前懸吊
| 多連桿
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 前：285/35ZR22 後：315/30 ZR22
| 0-100km/h加速(秒)
| 3.3
| 極速(km/h)
| 300
| 建議售價
| 995萬起