怕存美元風險變高嗎？銀行台幣活存年息最高也有3%以上

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以純網銀將來銀行來說，這次搭配世足風潮、推廣體育，只要在總決賽（12/18）前在App開戶、輸入邀請碼及完成裝置綁定，就可選擇領取「愛爾達TV直播券」，除讓球迷走到哪看到哪，第一時間就可輕鬆看到最即時的賽事轉播外，另還可領取100N點，同時享有活儲利率最高3.2、刷卡回饋最高5%、信貸利率1.58%起等3大優惠。
同樣是純網銀的樂天銀行則推出新的7天高利優存專案，讓客戶可以享有更多資金運用的彈性，至11月30日止推出「年利率3.3%新台幣7天高利優存」新活動，優惠快閃限時14天，不限新舊客戶都能參加，每人最高可存金額限一筆新台幣60萬元整，存滿7天立即領利息新台幣380元，另也推出貸款開辦費限時只要新台幣1元的優惠活動，只要至2022年12月20日止，只要申辦樂天年終慶貸款，不僅可以省下高達新台幣5999元的開辦費，貸款金額最高還可達新台幣500萬並可享最低年利率1.65%起。
傳統銀行同樣積極衝刺「數位存款帳戶」，紛紛祭出新台幣高利活存、跨行提領轉帳免手續費等優惠，大搶數位帳戶客戶，正面迎戰純網銀。像聯邦銀行New New Bank數位帳戶及中國信託My Way數位帳戶，活存利率也有3%。至於台新Richart數位帳戶則有2.725%、遠東商銀Bankee數位帳戶2.6%、新光銀行OU數位帳戶2.025%，而台北富邦銀行my money則是2%、LINE Bank口袋帳戶2%、台灣銀行數位存款帳戶1.575%、華南SnY數位帳戶1.5%、台企銀數位存款帳戶1.5%。
不過，Money101提醒，這些新台幣高利活存的優惠，有些是短期的促銷活動，各家銀行數位帳戶的利息計算各有差異，發放時間也不同，在權益的部分，消費者在選擇時，須留意有無條件限制，像是否限制新戶方享高利活存及活動期間。