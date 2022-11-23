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怕存美元風險變高嗎？銀行台幣活存年息最高也有3%以上

▲美元指數大幅回落，央行總裁楊金龍也提醒要注意匯率風險，其實，不少銀行也推出新台幣高利活儲（存）專案，年息也有3%以上。（圖／NOWnews資料照）
▲美元指數大幅回落，央行總裁楊金龍也提醒要注意匯率風險，其實，不少銀行也推出新台幣高利活儲（存）專案，年息也有3%以上。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

薪資成長趕不上物價上漲， 如何開源節流就很重要，當然，錢放銀行也要懂得生財，有些人選擇把錢放在美元定存，只是隨著美元回落，中央銀行總裁楊金龍亦提醒小心賺了利差，賠了匯差，對於不想承擔匯率風險的人來說，其實目前各家銀行旗下數位帳戶及網路銀行也紛紛推出新台幣高利活儲（存）優惠方案，像是純網銀將來銀行、樂天銀行、聯邦銀New New Bank數位帳戶及中國信託My Way數位帳戶，年利率都有3%以上，小額儲蓄又可隨時動用。不過，專家也提醒，在選擇時，須留意有無條件限制，像是否限制新戶方享高利活存及活動期間。

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Money101 行銷公關張書敏表示，面對全球巨大的逆風，戰爭引起的石油供應與價格波動、通膨衝高推動美元升息，而當升息放緩，強勢美元是否步向終結仍存有極大不確定性，投資一定有風險，對小資族來說，在股市與利率波動劇烈期間，不妨可考慮新台幣活儲，有些年息最高有到 3.2%，小額儲蓄又可隨時動用，確實能在動盪金融市場裡，相對站穩佈局。

以純網銀將來銀行來說，這次搭配世足風潮、推廣體育，只要在總決賽（12/18）前在App開戶、輸入邀請碼及完成裝置綁定，就可選擇領取「愛爾達TV直播券」，除讓球迷走到哪看到哪，第一時間就可輕鬆看到最即時的賽事轉播外，另還可領取100N點，同時享有活儲利率最高3.2、刷卡回饋最高5%、信貸利率1.58%起等3大優惠。

同樣是純網銀的樂天銀行則推出新的7天高利優存專案，讓客戶可以享有更多資金運用的彈性，至11月30日止推出「年利率3.3%新台幣7天高利優存」新活動，優惠快閃限時14天，不限新舊客戶都能參加，每人最高可存金額限一筆新台幣60萬元整，存滿7天立即領利息新台幣380元，另也推出貸款開辦費限時只要新台幣1元的優惠活動，只要至2022年12月20日止，只要申辦樂天年終慶貸款，不僅可以省下高達新台幣5999元的開辦費，貸款金額最高還可達新台幣500萬並可享最低年利率1.65%起。

傳統銀行同樣積極衝刺「數位存款帳戶」，紛紛祭出新台幣高利活存、跨行提領轉帳免手續費等優惠，大搶數位帳戶客戶，正面迎戰純網銀。像聯邦銀行New New Bank數位帳戶及中國信託My Way數位帳戶，活存利率也有3%。至於台新Richart數位帳戶則有2.725%、遠東商銀Bankee數位帳戶2.6%、新光銀行OU數位帳戶2.025%，而台北富邦銀行my money則是2%、LINE Bank口袋帳戶2%、台灣銀行數位存款帳戶1.575%、華南SnY數位帳戶1.5%、台企銀數位存款帳戶1.5%。

不過，Money101提醒，這些新台幣高利活存的優惠，有些是短期的促銷活動，各家銀行數位帳戶的利息計算各有差異，發放時間也不同，在權益的部分，消費者在選擇時，須留意有無條件限制，像是否限制新戶方享高利活存及活動期間。

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