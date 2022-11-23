綠7立委帶職參選　國民黨團盤點「委員會出席率」斥雙標

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民進黨台東縣長候選人劉櫂豪應出席3次、缺席2次，缺席率67%；民進黨基隆市長候選人蔡適應應出席3次、缺席2次，缺席率67%；另上周立法院衛環委員會安排考察，因此民進黨彰化縣長候選人黃秀芳缺席數為0%。至於國民黨南投縣長候選人許淑華應出席3次、缺席1次，缺席率33%，及民眾黨新竹市長候選人高虹安應出席3次、缺席0次，缺席率0%，民眾黨桃園市長候選人賴香伶應出席3次、缺席0次，缺席率0%。
國民黨團書記長李德維質疑，新竹市沈慧虹辭職副市長時，曾強調「不可能邊領國家薪水邊選舉」，但當蔣萬安辭去立委後，民進黨立委卻又說要好好扮演立委角色，黃秀芳甚至說不能因選舉，就讓監督政府力量消失，鄭運鵬也表態不會跟進。李德維表示，民進黨稱辭立委是選舉策略要打正規戰，但還是奉勸民進黨立委好好到立院開會，做好立委監督職責，這才是最好的正規戰，而不是只隨便說說。
國民黨團總召曾銘宗則直言，民進黨永遠是雙標、多重標準，2018年高雄市長陳其邁宣布請辭立委，同年前立委姚文智也請辭參選，民進黨更稱敬佩其決心，今年蔣萬安辭立委，民進黨7名立委都沒請辭，民進黨秘書長林錫耀卻說，辭立委是選舉策略，不如打正規戰，「民進黨永遠說一套、做一套還雙標。」
曾銘宗也痛批，蔡政府執政6年半許多問題都沒解決，包括低薪嚴重、居住正義、兩岸問題等，還透過大內宣、網軍稱防疫超前部署，但在5月疫情大爆發後，要快篩沒快篩、要疫苗沒疫苗，「超前部署淪超級笑話」，染疫死亡超過1.4萬人，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與民進黨台北市長候選人陳時中，卻連一句正式道歉都沒有，他呼籲選民本周六投下神聖一票，教訓、下架民進黨。