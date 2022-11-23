世基生醫控中研院侵權求償3億　立委批中研院信用破產

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立委黃國書表示，「世基生醫」當初花2億元才取得專利授權，每年還要付專利金，每筆檢測費再分潤給中研院，結果中研院沒經過世基同意，把授權出去的專利技術再拿回來，提供給其他單位，造成世基巨大虧損，被求償3億元，究竟有無違約問題？若輸了官司，誰來賠這3億元？贏了恐怕也有後遺症，此後再無技轉公司敢跟中研院合作。
中研院智財技轉處長邱文聰回應，目前生醫所的TPMI計畫下，暫時先不使用3個與世基有關的專利，未來仍希望跟世基有合作空間，目前了解到研究單位在使用技術時，主觀認為是學術研究，沒有侵權問題，但站在廠商觀點，確實有損害權益，當兩觀點衝突，無論判決結果，中研院都想達到雙贏局面。
邱文聰坦言，現實面就是遇到學術研究與技術移轉的矛盾與緊張，專利法第59條有專利保護的例外，就是以研究或實驗為目的實施發明的必要行為，無法享有發明專利權的效力，中研院最主要任務包括學術研究與技術移轉，「兩者關係緊張時，希望透過法院告訴我們邊界如何劃分」。
中研院生醫所長、TPMI主持人郭沛恩表示，僅是拿來做研究、沒有商業化用途。
黃國書質疑，中研院有收錢，怎麼不是商業用途，並指出，相關合約僅規範技轉公司，卻沒規範中研院相關權責，才會發生這些爭議，若未來還用這樣的合約，研究成果都不可能技轉，因為不會有廠商願意合作，中研院如此做法，簡直是「信用破產」，要求中研院一週內提出報告說明。