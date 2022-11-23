見證睿田、BNT簽癌疫苗MOU　郭台銘：人生最有成就的一天

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他提到，mRNA的技術是把癌細胞特殊突變訊息mRNA片段，包裹在一個如奈米微粒這麼小的脂肪層裏面，注射疫苗後啟動人體免疫系統反應，去攻擊殺死癌細胞，而德國BioNTech因為擁有這種最先進的免疫療法技術，所以才能很快的在疫情發生後不到一年，成功研發COVID19疫苗。
儘管如此，但郭台銘再次強調，癌症疫苗也就是創新mRNA免疫癌症療法，才是真正BioNTech主要核心研發項目，「癌症疫苗療法是mRNA技術的最大夢想，它的技術目前已經臻於成熟階段。」
他表示，台灣何其有幸，在長期爭取、彼此互信的合作過程後，由永齡健康基金會與德國BioNTech董事長Helmut Jeggle共同見證下，睿田生技公司唐季祿董事長與BioNTech 商務長Sean Marett，在台北共同簽署了「癌症疫苗」免疫治療合作備忘錄，「這將是人類癌症免疫治療的一大步。」
雙方第一個合作案將是睿田生技協助BioNTech研發用於治療頭頸癌的mRNA癌症疫苗（BNT113），進行臨床試驗，「由於台灣的頭頸癌發生率高居全球第一，此臨床試驗將開始在台灣進行」，未來雙方將共同討論把合作面向擴展到其他癌症疫苗、細胞與免疫治療等專案。
郭台銘指出，睿田生技與BioNTech的簽約儀式，將是創新的腫瘤治療技術，不僅是在台灣、華人世界甚至全世界都向前邁開了一大步，過去歐美生技產業很少特別針對亞洲人種研發標靶藥物與治療藥物，因此本次計畫特別針對亞洲人好發性的癌症作為研發主軸。
在郭台銘捐贈國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院與輻射科學暨質子治療中心後，更希望他能擔任癌症治療的「特殊志工」，當生技醫療有重大進步時，台灣人可以是第一個被治癒的對象。
他說，從COVID19疫苗的研發成功，可以看出BioNTech的mRNA技術獨步全球。而這次永齡健康基金會與 BioNTech合作，將是台灣生技產業在全球佈局最正確方向，此次與BioNTech的簽約儀式，不只是長期的努力，它是癌症病患未來的希望，「能得到BioNTech的信任更是台灣的驕傲」
同時郭台銘也提到，「選在11月11日簽約非常有意義」，是太太曾馨瑩以及小女兒小嬡的生日，簽約場地也是郭台銘與太太在2008年的訂婚場所。
對於能夠成為BioNTech在癌症疫苗首選的合作夥伴 ，他再次表示自己深感欣慰，也為所有的團隊感到無比榮耀，對自己身為「抗癌志工」的角色，再邁出一步，也感到歡欣，甚至稱「這是人生中最有成就的一天」。