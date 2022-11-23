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確診者不能投票？中研院法律所：規定無法外出所致

▲確診者不能投票引發社會熱議，中研院法律所今（23）日指出，非法律直接規定不能投票，而是確診者因無法外出而無法投票。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲確診者不能投票引發社會熱議，中研院法律所今（23）日指出，非法律直接規定不能投票，而是確診者因無法外出而無法投票。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

2022大選在即，中選會規定，確診者依法不得外出投票，違者將開罰，遭質疑違憲，衛福部長薛瑞元搬出憲法第23條表示未違憲，引起各界熱議。中研院法律所今（23）日表示，確診者不能投票不是法律直接規定，而是確診者依照規定必須居家隔離，因無法外出而無法投票。

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憲法第17條規定，人民有選舉、罷免、創制及複決之權。中研院士、台大醫學院教授陳培哲日前批評衛生單位重罰確診者出門投票，卻未給予其他投票方式，有違人民選舉權、有違憲之虞。薛瑞元則搬出憲法第23條規定，若為「避免緊急危難、增進公共利益」，得以法律予以限制。

立法院教育文化委員會今天審查中研院明年度預算，立委鄭正鈐詢問中研院對法律的見解、究竟是否違憲？

中研院法律所長李建良表示，從法律上來說，確診者不能投票不是法律直接規定，而是確診者依照規定必須居家隔離，因無法外出而無法進行投票在內的所有行為。

鄭正鈐認為，這是用程序問題卡實質問題，用技術影響人民行使投票權，不合理，今天中研院說法與指揮中心一樣，但許多院士不認同、有不同看法，期望中研院扮演學術良心，不一定要去幫行政部門護航 。

立委李德維詢問，陳培哲有提出解方，請CDC鬆綁防疫規定，讓確診者穿上醫療院所使用的隔離衣，在沒有傳染的風險下出門投票，是否可行？

李建良回應，確診者不能外出投票，主要是依據傳染病防治法裡，有關防疫的規定，該規定不會針對投票行為，而是依據防疫需要；讓確診者穿上隔離衣投票，技術上可行，但要看傳染病防治法裡的規定有無容許空間，因為這不只涉及到投票問題，還涉及到各種外出行為，「因為在傳染病防治法沒有規定政治活動，它是中性的、以傳染病防治為中心。」

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