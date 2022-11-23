好市多牛肉捲停售！新品「豬肉捲」買氣夯 口感實測出爐
美式賣場好市多（Costco）年度盛事黑色購物節開跑中，推出眾多優惠及新品，而一向熱賣的熟食區也做出驚人改變，那就是停售夯品牛肉捲，改為販售豬肉捲，售價99元，雖然讓一票死忠粉絲相當崩潰，但今（23）日仍可以看到許多會員購買嚐鮮，《NOWnews今日新聞》記者也為讀者開箱新品，豬肉捲趁熱撥開會有乳酪牽絲、流肉汁，口感紮實但肉味較淡，青蔥跟起司味道為主，相信吃慣牛肉捲的朋友應該也能接受新口味。
記者鍾怡婷/綜合報導
針對熟食部牛肉捲停售的消息，好市多回應表示：「由於牛肉捲已銷售20年，從今天開始替換為豬肉捲，售價99元。未來Costco將會推出不同的捲類來替換，提供會員不同的嚐試。」今（23）日實際走訪內湖好市多，新品豬肉捲的買氣也相當不錯。陳姓顧客表示「覺得還不錯阿！牛肉捲吃了很多年，換換口味，但希望變成都一起賣最好啦」；盧先生提到「本來就不吃牛，所以停賣沒差，更願意買豬肉捲來吃」；但也有不少網友表示「牛肉捲沒了，再開玩笑？」、「去好市多唯一的動力沒了」、「好了～連牛肉捲都不賣了，好市多吸引我的，唯一一個理由也沒了」。
新品豬肉捲主打韓式醃烤梅花豬肉片佐青蔥魔佐拉乳酪絲，實際開箱品嘗新品豬肉捲，跟牛肉捲相同的是，趁熱吃會有牽絲乳酪，以及滿滿肉汁，牛肉捲一樣偏重口味；比較大的差異為豬肉的肉香較淡，整體以青蔥及起司的味道為主，梅花豬肉油脂部分較少，吃起來口感比較扎實，如果喜歡牛肉口味的顧客，對於豬肉捲的接受度應該相當高，除了肉片的香氣、口感之外，兩個品項並沒有太大的調味差異。