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好市多牛肉捲停售！新品「豬肉捲」買氣夯　口感實測出爐

▲好市多熟食區新品豬肉捲，趁熱撥開會有乳酪牽絲、流肉汁。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多熟食區新品豬肉捲，趁熱撥開會有乳酪牽絲、流肉汁。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事黑色購物節開跑中，推出眾多優惠及新品，而一向熱賣的熟食區也做出驚人改變，那就是停售夯品牛肉捲，改為販售豬肉捲，售價99元，雖然讓一票死忠粉絲相當崩潰，但今（23）日仍可以看到許多會員購買嚐鮮，《NOWnews今日新聞》記者也為讀者開箱新品，豬肉捲趁熱撥開會有乳酪牽絲、流肉汁，口感紮實但肉味較淡，青蔥跟起司味道為主，相信吃慣牛肉捲的朋友應該也能接受新口味。

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▲好市多熟食區牛肉捲下架，改賣豬肉捲口味。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多熟食區新品豬肉捲主打韓式醃烤梅花豬肉片佐青蔥魔佐拉乳酪絲。（圖／記者鍾怡婷攝）
針對熟食部牛肉捲停售的消息，好市多回應表示：「由於牛肉捲已銷售20年，從今天開始替換為豬肉捲，售價99元。未來Costco將會推出不同的捲類來替換，提供會員不同的嚐試。」今（23）日實際走訪內湖好市多，新品豬肉捲的買氣也相當不錯。陳姓顧客表示「覺得還不錯阿！牛肉捲吃了很多年，換換口味，但希望變成都一起賣最好啦」；盧先生提到「本來就不吃牛，所以停賣沒差，更願意買豬肉捲來吃」；但也有不少網友表示「牛肉捲沒了，再開玩笑？」、「去好市多唯一的動力沒了」、「好了～連牛肉捲都不賣了，好市多吸引我的，唯一一個理由也沒了」。

新品豬肉捲主打韓式醃烤梅花豬肉片佐青蔥魔佐拉乳酪絲，實際開箱品嘗新品豬肉捲，跟牛肉捲相同的是，趁熱吃會有牽絲乳酪，以及滿滿肉汁，牛肉捲一樣偏重口味；比較大的差異為豬肉的肉香較淡，整體以青蔥及起司的味道為主，梅花豬肉油脂部分較少，吃起來口感比較扎實，如果喜歡牛肉口味的顧客，對於豬肉捲的接受度應該相當高，除了肉片的香氣、口感之外，兩個品項並沒有太大的調味差異。

▲新品豬肉捲主打韓式醃烤梅花豬肉片佐青蔥魔佐拉乳酪絲
▲好市多熟食區新品豬肉捲開箱，主打韓式醃烤梅花豬肉片佐青蔥魔佐拉乳酪絲。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多熟食區牛肉捲下架，改賣豬肉捲口味。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多熟食區牛肉捲下架，改賣豬肉捲口味。（圖／記者鍾怡婷攝）

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