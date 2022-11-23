呱吉稱「投陳時中很痛苦」 黃珊珊：還要含血含淚投票？
無黨籍台北市議員「呱吉」邱威傑21日晚間進行直播時，直言自己要投民進黨台北市長候選人陳時中最痛苦過程，就是陳時中背後有英系，還指前國策顧問黃承國等人是綠營內最「邪惡」的。對此無黨籍候選人黃珊珊今（23）日則感嘆，台灣人30年前要含血含淚含恨投票，30年後「連呱吉這麼年輕的世代都要含血含淚含恨投票？」
記者丁上程／台北報導
黃珊珊表示，各位選民都不是藍的也不是綠的，你們是自由的，「沒有人可以被政黨綁架，都是被自己綁架，如果他認為民進黨這麼多背後靈，請把票投給不投黑不投攤投給黃珊珊。」黃珊珊直言，自己沒有背後靈，會用人唯才、廣納百川組成聯合政府，「這是我參選那天就說過的話，台北市政府就是聯合政府、用人唯才不分黨派。」
至於針對陳時中近日來疑似擔心遭棄保，喊話選民「做自己靈魂的主人」，對此黃珊珊則稱陳時中「剽竊政見」，「做自己靈魂的主人我喊了多久？藍綠一直在喊集中選票、含血含淚含恨投票，做自己的主人就是不要被藍綠綁架，早就沒有棄保。」
黃珊珊說，現在台北市民全部都是自由的，沒有人出生就有藍綠，都是自己給自己的框架，「把框架拿走你就自由的人，我也深信，只要台北市民去撕掉政黨的外衣，大家都可以知道誰是最適合的市長。」