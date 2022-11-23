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快訊／本土確診+17841！死亡個案增31人　境外移入51例

▲指揮中心指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心今天（23日）宣布，本土新增17841例COVID-19確診病例，另外51例境外移入、31例死亡個案。

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指揮中心表示，今日新增之17,841例本土病例，為8,197例男性、9,629例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,951例)，臺中市(2,332例)，高雄市(2,288例)，桃園市(2,023例)，臺南市(1,664例)，臺北市(1,531例)，彰化縣(889例)，屏東縣(578例)，新竹縣(547例)，新竹市(539例)，苗栗縣(443例)，雲林縣(413例)，嘉義縣(290例)，宜蘭縣(282例)，基隆市(252例)，南投縣(222例)，嘉義市(210例)，花蓮縣(198例)，臺東縣(118例)，澎湖縣(34例)，金門縣(32例)，連江縣(5例)。

指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為20例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、18例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月30日至11月18日，死亡日期介於9月19日至11月20日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增51例境外移入個案中，為21例男性、30例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自日本、阿拉伯聯合大公國、美國、香港及泰國(各1例)移入，另46例感染國家調查中。入境日期介於今年10月23日至11月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,968,622例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,754,925例排除)，其中8,210,955例確診，分別為37,367例境外移入，8,173,534例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,060例COVID-19死亡病例，其中14,043例本土，個案居住縣市分布為新北市2,788例、臺北市1,549例、臺中市1,472例、高雄市1,367例、桃園市1,047例、臺南市1,043例、彰化縣864例、屏東縣554例、南投縣457例、雲林縣441例、苗栗縣382例、嘉義縣361例、宜蘭縣304例、基隆市302例、花蓮縣242例、嘉義市238例、新竹縣225例、臺東縣183例、新竹市154例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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