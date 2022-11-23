哪來的新車廠？每月3萬次搜尋「KN汽車」 真相曝光笑翻
Kia汽車近年憑藉獨特的外型和優異的產品力，在全球各地市竄出頭，2021年為了順應品牌新口號「Movment that inspires」，因此順勢推出新款的廠徽，將「KIA」的「I」與「A」做連接，簡潔又更加時尚的風格雖然廣受好評，但似乎也搞出一場烏龍，因爲據Google引擎紀錄顯示，不少消費者開始嘗試去搜尋「KN汽車」、「KN電動車」 ，讓廠徽又引起另一起話題。
記者張志浩/綜合報導
國外一名網友在推特發文表示，自從2021年Kia的Logo更新過後，有關「KN汽車」的相關搜尋，在美國、澳洲、加拿大或英國等市場，每個月大約有都3萬次的關鍵字搜尋，詳細查詢內容不乏「KN SUV」、「KN car brand price」、「KN car brand electric」等，顯然已造成一些對汽車較不了解的消費者混淆。
若進一步觀察Google的統計，可以發現，「Kia」本身搜尋，每月最高峰可達183萬次，不過弔詭的是，或許查詢「KN」的基數過多，因此就算透過KN進行搜尋，仍可以顯示出關於Kia各車款的資訊；而實際到Google輸入「KN c」的關鍵字，確實會自動出現KN car、KN car brand等自動選字的內容。
不過整體來看，雖然Kia的新Logo衍生不少誤會，但也意味著人們長期對Kia車種的高濃度興趣，才甚至讓Google系統都願意幫消費者自動選字，並且換來每月最高峰達183萬次的正確搜尋量，也讓這些不經意的小誤會，反而提升品牌的知名度和曝光。