傳產、金融強勢撐盤！台股終場上漲66點 台積電小漲1元
美國企業財報好消息頻傳，激勵美股22日4大指數全面收紅，帶動亞股齊揚，台北股市今（23）日同樣開高走高，終場上漲66.34點，收在14608.54點，漲幅0.46%，成交金額新台幣1874.32億元。權值股台積電終場小漲1元至492元，其他大型電子股走勢分歧。今日盤面焦點除了有面板三虎外，還有傳產、金融股強勢撐盤，生技醫療族群也發威，多檔個股亮燈漲停。
記者鄭妤安／台北報導
美國23日道瓊工業指數上揚397.82點，漲幅1.18%，收在34098.10點。標準普爾指數上漲53.64點，漲幅1.36%，收在4003.58點。那斯達克指數揚升149.90點，漲幅1.36%，收在11174.41點。費城半導體指數大漲80.994點，漲幅3.03%，收在2756.824點。
亞股今日齊揚，日、韓、港股皆小漲約1%內，台北股市今日同樣開高走高，加權指數以14595點開出，早盤一度漲逾百點，終場上漲66.34點，收在14608.54點，漲幅0.46%，成交金額新台幣1874.32億元。
晶圓代工龍頭、權值股台積電終場小漲1元至492元，漲幅0.2%，同樣為晶圓代工的聯電守平盤，世界先進尾盤翻黑，下跌0.36%，力積電則強漲逾3%，股王大立光上漲0.22%。其他重要電子股，如聯發科跌較為疲弱，終場跌逾1%，鴻海股價在尾盤壓低，收在平盤，國巨在則跌近2%。
傳產、金融股今日強勢撐盤，中再保、三商壽、中信金、聯邦銀、元大金上漲約2至8%，貨櫃三雄萬海收漲2.89%，長榮、陽明漲逾1%，國防、航太概念股的公準、精剛、事欣科、和成強中漲停板。
面板三虎紅通通，友達、群創、彩晶皆漲約1至3%。生技醫療族群也發威，其中，創源、精華、晶碩、中天、泰福、美時等多檔亮燈漲停。