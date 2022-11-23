逆風行腳第3天 周江杰冒雨前行

周江杰表示，今天上午從橫山鄉公所出發，大家要認真思考現在新竹縣政府對橫山鄉的情形，大家感受怎麼樣？橫山鄉是新竹縣人口流失最嚴重的其中一個鄉鎮，橫山鄉如果沒有積極的產業發展，如果沒有工作機會，如果沒有讓大家能夠安身立命的機會，橫山鄉的發展，他感到非常堪憂。
周江杰強調，未來他如果檔選縣長，會和亞洲水泥好好討論，未來如何讓橫山鄉的子弟有好的工作機會，未來寶山二奈米廠開始營運，未來台積電一奈米廠有可能會落腳在龍潭，橫山有沒有機會在未來十年能夠重返亞洲水泥過去在橫山發展過程中帶來的人口紅利，地方建設要跟上時代的進步，現在橫山的發展就是沒有跟上時代的進步，所以人口不斷的流失，所以橫山鄉要好好發展，讓年輕人有機會可以返鄉，長輩可以有人陪伴，讓孩子也放心就近在橫山鄉裡讀書，這個就是他要為橫山鄉做的事情。
民進黨中央黨部青年部副主任阮俊達、發言人謝子涵，也來參加今天的「逆風行腳」，為周江杰加油打氣，他們的加入，讓行腳團隊士氣大振。
謝子涵表示，周江杰是最關心青年政策、青年議題和城鄉地方創生議題的新竹縣長候選人，今天他走關西小鎮這段路，關西鎮是在地方創上領域非常知名的城鎮，希望說在周江杰提出超過50項政策中，其中有很多城鄉共好的內容，希望可以落實在每個鄉鎮中，其中每個鄉鎮市都要有親子館的政策，讓人相當感動，可見他要讓回到每個鄉鎮的年輕人，都可以幸福快樂，享受更好的公共服務。
阮俊達表示，有看到周江杰提出振興原鄉、發展原鄉的政見，可見他不但關心客家議題，也有對多元族群的重視，他過去也常跟原住民立委有原住民政策的討論，他也提出對新住民非常好的政見，可見從多元族群的角度來說，周江杰的「城鄉共好新新竹」願景，也將會是多元族群共好的新新竹。
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